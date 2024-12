Ábalos dice al Supremo que Sánchez "no le ha debido ni le debe nada" a Aldama

Después de la declaración este lunes ante el Tribunal Supremo del presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos asegura en un escrito al magistrado Leopoldo Puente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "no le ha debido ni le debe nada" al empresario, a quien "jamás" invitó al polémico acto del PSOE en la Latina, donde se fotografió con Sánchez.

En el documento, Ábalos detalla las "25 contradicciones" en las que en su opinión incurrió el empresario el pasado 21 de noviembre en la Audiencia Nacional tras comparar sus declaraciones con informes policiales y noticias de prensa.

En una de ellas, sobre los proyectos de Aena, niega el supuesto agradecimiento de Sánchez a Aldama por una presunta labor diplomática a favor del Gobierno, durante "el acto público" del PSOE en La Latina con motivo de las elecciones municipales de 2019.

No reconoce, "por imposible", que Sánchez agradeciese a Aldama "ninguna colaboración respecto a las relaciones con México" porque éstas se canalizan a través de los órganos del Estado y porque el presidente ya había visitado oficialmente el país con anterioridad.

Ábalos defiende a Sánchez cuando dice que "ha dado un papel relevante a las políticas internacionales y es quizás el presidente español que ha tenido mayor presencia internacional, con dominio de idiomas, que no le ha asustado moverse fuera de nuestras fronteras y que ha dado a España cada vez más peso en la esfera internacional".

"Dicho todo esto, ¿por qué el presidente Sánchez va a tener que agradecerle algo de Aldama? No le ha debido ni le debe nada", añade.

Por eso, asegura que es "falso" que Aldama, tras el viaje a México en 2019, tuviera más "proyectos encima de la mesa" que ofrecer al Ministerio "como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de Aena", porque el gestor aeroportuario de España desde 2016 ya era socio operador en 12 aeropuertos de México.

Por tanto, continua, "ni el presidente ni el Gobierno de España necesitaban del concurso de Aldama" para estrechar estos lazos.

En cuanto al acto, asegura que "jamás" invitó al empresario puesto que, "al ser un acto abierto del PSOE" para cargos, militantes y simpatizantes, "no era necesario ningún tipo de invitación ni requisito para la asistencia" porque "la entrada era libre".

También rechaza con rotundidad haber pedido al empresario "ninguna misión diplomática" ni "como enlace ni como representante del PSOE" para gestionar las relaciones con Venezuela, "ni oficial ni extraoficialmente", y recuerda que la visita de la vicepresidenta venezolana a España en 2020 es un hecho "aclarado suficientemente en sede judicial" y archivado.

En su informe, el ex ministro también sostiene que "es falso de toda falsedad que hubiera prevista una cena" con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y varios ministros, y "jamás existió la posibilidad de que "se la pudiese detener "al no estar perseguida en España por ningún delito ni existir una orden de detención".

Y también sale en defensa de su ex asesor Koldo García cuando dice que la Guardia Civil "basa en gran medida sus acusaciones sobre el presunto cobro de comisiones" por su parte en documentos incautados en dispositivos de Aldama, cuando en realidad "no existe ninguna prueba documental aportada hasta el momento" que así lo corrobore. Y, añade, fue Aldama quien "buscó conocer a Koldo" y no al revés.

En su declaración la semana pasada ante el Supremo, Ábalos describió a Koldo como "la persona de referencia" para llegar a él, su "asistente personal", "la persona que le iba a la farmacia, le compraba tabaco".