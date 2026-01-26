Abascal acusa a Sánchez de "acelerar la invasión" con la regularización extraordinaria de migrantes por decreto

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión". "¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración", ha señalado Abascal en una publicación en la red social X.

Así lo ha manifestado este lunes el líder de Vox tras conocer que el Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la misma línea, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido de que "ante la imposibilidad de convencer a los votantes españoles, buscan sustituirlos".

"En contra de las regularizaciones masivas"

"Ellos lo hacen para comprar votos porque saben que han perdido la confianza de los españoles con sus corruptelas y su mala gestión, pero las consecuencias son todavía peores y las pagamos todos: Saturación de servicios públicos, hundimiento de los salarios, menos viviendas para los españoles, más inseguridad, barrios que se vuelven irreconocibles e importación de culturas que no encajan con la nuestra", ha subrayado. Garriga ha defendido que Vox "es el único partido que está en contra de estas regularizaciones masivas". En este sentido, ha recordado que la última vez que se votó "algo así" en el Congreso, todos los grupos menos Vox "estaban de acuerdo en regularizar inmigrantes ilegales sin ton ni son" como si España tuviera "la capacidad de acoger a medio mundo".

"No hay un español que no sepa que solo con una mayoría de VOX se revertirían las políticas migratorias que están arruinando y acabando con la identidad de España y toda Europa, esas que pactan y aprueban el bipartidismo y sus socios", ha criticado el dirigente de Vox.