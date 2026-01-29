Aldama vincula un sobre que le dio Delcy Rodríguez de PDVSA con la financiación del PSOE

El comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama ha declarado este jueves que la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera hace unos años Pedro Sánchez.

Aldama ha hecho esta afirmación ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga en el caso por el fraude millonario en el IVA de hidrocarburos de la empresa Villafuel por la que estuvo un mes en prisión antes de decidirse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La mención a este sobre que custodiaba su socio Luis Alberto Escolano y al que ha aludido en numerosas ocasiones Aldama la ha hecho el fiscal anticorrupción Luis Pastor, que le ha preguntado directamente si se lo había entregado Delcy Rodríguez, a lo que el comisionista del caso Koldo ha respondido afirmativamente.

En ese momento Aldama le ha recordado que este asunto ya lo estaban hablando en Fiscalía, no sin antes vincularlo a una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista a través de PDVSA.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de hidrocarburos se hacía referencia a "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Lo custodiaba Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020.

También consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.

Asegura que Ángel Víctor Torres estaba implicado en un negocio con Koldo

Además, el empresario ha asegurado que hubo una reunión con el ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con el que fuera asesor ministerial Koldo García porque estaban interesados en obtener unos depósitos fiscales en las islas.

Aldama ha indicado ante el juez que fue a esa reunión con el empresario Manuel Salles -también investigado en la causa-, si bien ha precisado que nada tiene que ver con Villafuel, así como que el asunto de los depósitos no salió adelante.

La AN citó esta semana a declarar a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, además de a Aldama, Carmen Pano y su hija, Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como el viernes a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo.

Ronda de citaciones

La UCO señaló que el empresario Claudio Rivas --que rechazó declarar como investigado este miércoles-- era, junto a Aldama el presunto cabecilla de la trama, indicando que ambos "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".

La Guardia Civil apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".