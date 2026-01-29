La Guardia Civil ha auxiliado y evacuado a medio centenar de personas de sus viviendas por las inundaciones en la zona de Las Pachecas, Lomopardo y San Isidro de Guadalete por la subida del río Guadalete en la zona de Jerez.

Desde el cuerpo han informado también del rescate de una persona de su vehículo atrapado en el agua en la carretera A-381. Los agentes han rescatado también a las mascotas de una familia en una lancha del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Además, se ha rescatado a una familia en un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.