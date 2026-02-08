Alegría admite que no es el resultado que esperaba y avisa: "El PP hoy es más rehén de la ultraderecha"

La candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha reconocido que su partido no ha obtenido un buen resultado en los comicios de este domingo, en los que ha obtenido 18 parlamentarios, cinco menos que en las anteriores elecciones, y ha avanzado que liderará una oposición "seria y responsable". “Asumimos desde ya el resultado de estas elecciones”, ha asegurado,

Además, la ex ministra atacó al candidato del PP, Jorge Azcón, por convocar "unas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses y hacerlo al mandato de Feijóo. Ahora el resultado es que este Gobierno es aún más rehén de la ultraderecha y los más perjudicados serán los aragoneses".