Estos son los centros educativos de Jerez y la provincia que no tendrán clases este lunes 9 de febrero
Sólo el CEIP Gloria Fuertes, reanudará la actividad presencial con respecto a la pasada semana
Trabajos de emergencia en CEIP La Unión, Gloria Fuertes y San Juan de Dios tras el temporal
Veinte centros educativos de la ciudad, entre colegios, institutos, Centros de Educación Infantil y Centros de Educación Permanentes (antiguos centros de adultos) no tendrán clase en la jornada de este lunes 9 de febrero.
En concreto, serán el CEI Rocinante y el CEIP Lomopardo en Jerez, el CEIP Virgen del Mar en El Portal, el CEIP La Ina en La Ina, el CEIP Guadalete en El Torno, el CEI El Paje, el CEIP La Barca de la Florida, el instituto Vega del Guadalete y el centro de adultos Bucharaque en La Barca; el CEIP Nueva Jarilla y su centro de adultos en Nueva Jarilla, el colegio Torrecera y el centro de adultos de Torrecera, el CPR Laguna de Medina de Torremelgarejo-Rajamancera, el CEIP Pablo Picasso de Estella del Marqués, el CEIP Cuartillos y el centro de adultos La Paz, en Cuartillos; el CEIP Gibalbín y el centro de adultos de Gibalbín; y el CEIPLa Arboleda en San Isidro del Guadalete.
El único centro que sí reanudará la actividad en relación a la pasada semana será el CEIP Gloria Fuertes.
Sin clases en la provincia
CÁDIZ:
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades.
Algeciras:
C.E.I.P San Bernardo
C.E.I.P. Tartessos
CEI Los Pastores
Algodonales:
IES Fuente Alta
CPR. C.R.I.P.E.R.
CRIPER Madrigueras
Barbate:
CEIP Franciso Giner de los Ríos
EI La Traiña
Bornos:
IES El Convento
Chiclana de la Frontera:
CDP San Agustín
El Gastor:
EI El Gastor
CEIP Nuestra Señora del Rosario
Estación Férrea:
CEIP San Bernando
CEI Los Payasines
Guadiaro:
CEIP Gloria Fuertes
EI Puente de Hierro
IES Sierra Almenara
Jimena de la Frontera:
IES Hozgarganta
La Línea de la Concepción:
IES Mediterráneo
CEIP San Felipe
Los Barrios:
CEIP Don Luis Lamadrid
CEIP Mtro. D. Juan González
CEIP San Isidro Labrador
Olvera :
IES Sierra de Líjar
Prado del Rey:
E.I. El Azahar
E.I. La Rayuela
San Enrique de Guadiaro:
CEI Campanillas
CEIP Barbésula
San Martín del Tesorillo:
IES Azahar
CEPER Xemina
Villaluenga del Rosario:
C.E.I.P. Profesor Gálvez
Villamartín:
IES Castillo de Matrera
