Estos son los centros educativos de Jerez y la provincia que no tendrán clases este lunes 9 de febrero

Veinte centros educativos de la ciudad, entre colegios, institutos, Centros de Educación Infantil y Centros de Educación Permanentes (antiguos centros de adultos) no tendrán clase en la jornada de este lunes 9 de febrero.

En concreto, serán el CEI Rocinante y el CEIP Lomopardo en Jerez, el CEIP Virgen del Mar en El Portal, el CEIP La Ina en La Ina, el CEIP Guadalete en El Torno, el CEI El Paje, el CEIP La Barca de la Florida, el instituto Vega del Guadalete y el centro de adultos Bucharaque en La Barca; el CEIP Nueva Jarilla y su centro de adultos en Nueva Jarilla, el colegio Torrecera y el centro de adultos de Torrecera, el CPR Laguna de Medina de Torremelgarejo-Rajamancera, el CEIP Pablo Picasso de Estella del Marqués, el CEIP Cuartillos y el centro de adultos La Paz, en Cuartillos; el CEIP Gibalbín y el centro de adultos de Gibalbín; y el CEIPLa Arboleda en San Isidro del Guadalete.

El único centro que sí reanudará la actividad en relación a la pasada semana será el CEIP Gloria Fuertes.

Sin clases en la provincia

CÁDIZ:

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades.

Algeciras:

C.E.I.P San Bernardo

C.E.I.P. Tartessos

CEI Los Pastores

Algodonales:

IES Fuente Alta

CPR. C.R.I.P.E.R.

CRIPER Madrigueras

Barbate:

CEIP Franciso Giner de los Ríos

EI La Traiña

Bornos:

IES El Convento

Chiclana de la Frontera:

CDP San Agustín

El Gastor:

EI El Gastor

CEIP Nuestra Señora del Rosario

Estación Férrea:

CEIP San Bernando

CEI Los Payasines

Guadiaro:

CEIP Gloria Fuertes

EI Puente de Hierro

IES Sierra Almenara

Jimena de la Frontera:

IES Hozgarganta

La Línea de la Concepción:

IES Mediterráneo

CEIP San Felipe

Los Barrios:

CEIP Don Luis Lamadrid

CEIP Mtro. D. Juan González

CEIP San Isidro Labrador

Olvera :

IES Sierra de Líjar

Prado del Rey:

E.I. El Azahar

E.I. La Rayuela

San Enrique de Guadiaro:

CEI Campanillas

CEIP Barbésula

San Martín del Tesorillo:

IES Azahar

CEPER Xemina

Villaluenga del Rosario:

C.E.I.P. Profesor Gálvez

Villamartín:

IES Castillo de Matrera