La Audiencia de Valencia ordena que declare la periodista que comió con Mazón la tarde de la dana

La Audiencia de Valencia ha ordenado que la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana llame a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 en un restaurante de Valencia.

En un auto hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la sección segunda de la Audiencia estima así parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y revoca la decisión adoptada por la instructora de Catarroja en un auto dictado el 12 de mayo y que ella misma confirmó el 16 de junio, al desestimar un recurso de reforma.

La Sala ha tenido en cuenta para resolver el recurso la carta difundida, con posterioridad al dictado de la resolución recurrida (el 5 de septiembre), por la propia periodista a través de los medios de comunicación, y que fue unida al procedimiento mediante un auto de fecha 11 de septiembre, en el que la jueza Nuria Ruiz Tobarra volvió a denegar la testifical.

Vilaplana afirmaba en su carta abierta a los medios que durante la comida con Carlos Mazón no preguntó, ni participó, ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el presidente, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto", y asegura que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45.

La Audiencia concluye que descartar la posibilidad de que la comunicadora, “en sede judicial, con las exigencias y características propias de una diligencia procesal, pudiera ofrecer elementos de interés a los que no hizo referencia en la carta que publicó, se revela precipitado”.