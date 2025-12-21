Ayuso felicita a Guardiola por haber "arrasado" a la izquierda en Extremadura

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado este domingo a la presidenta extremeña, María Guardiola, por haber ganado las elecciones y ha afirmado que ha "arrasado" a la izquierda en una región que "siempre fue socialista".

A través de un mensaje en X, Ayuso ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pierde cada vez que hay elecciones".

La presidenta madrileña ha sido la primera líder del PP en felicitar a Guardiola, cuando todavía no ha acabado el escrutinio.

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura aunque solo ha conseguido un escaño más, hasta 29, y no logra la mayoría absoluta, mientras que el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

Así lo muestra el resultado de estos comicios autonómicos con el 95% del voto escrutado, que da a Vox 11 escaños -seis más que dos años atrás-, mientras que Unidas por Extremadura logra 7 representantes, tres más de los que tenía.

Varios miembros de la cúpula del PP, entre ellos el presidente Alberto Núñez Feijóo, se encuentran reunidos en la sede del partido de la calle Génova siguiendo el recuento de los votos.