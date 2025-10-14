El CGPJ insta a abrir expediente al juez Velasco por aludir a Irene Montero como cajera

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ordenado al promotor de la acción disciplinaria incoar un expediente para determinar si el juez Eloy Velasco incurrió en una falta grave al aludir en una conferencia a la eurodiputada y ex ministra de Igualdad Irene Montero como "cajera del Mercadona" en 2024.

La comisión permanente del CGPJ ha instado este martes a iniciar un expediente disciplinario al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional por una infracción prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, informa el Consejo en un comunicado.

Dicho artículo considera falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia", entre otros.

"Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento [...] y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona".

Estas palabras, pronunciadas en un foro de debate el 13 de noviembre del año pasado, llevaron al promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial a abrir una diligencia informativa para determinar si procedía incoar un expediente disciplinario.

El promotor ha considerado que las manifestaciones del juez carecen de relevancia disciplinaria porque fueron realizadas en un debate, al margen de su actuación judicial, y porque en ellas abordó un tema de actualidad -el consentimiento- sobre el que existía polémica en torno a las interpretaciones que el colectivo judicial hace de este concepto jurídico.

Pero la Comisión Permanente no ha compartido los argumentos del promotor y le ha ordenado incoar expediente disciplinario tras una votación que ha contado con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, después de un empate entre los vocales.

Es la segunda vez que la Comisión Permanente revoca una propuesta de archivo del promotor en este tema. El pasado mes de mayo ya rechazó el primer archivo decretado y le ordenó que siguiese practicando diligencias.

Con la incoación del expediente, ahora el promotor debe seguir investigando si la actuación del juez encaja en alguno de los tipos disciplinarios que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial y después elevar su propuesta a la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

La decisión adoptada por la Comisión Permanente ha contado con el voto particular de los vocales Pilar Jiménez, José Eduardo Martínez, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal, encuadrados en el ala conservador.

Las palabras del juez Velasco en aquella conferencia fueron contestadas por la exministra de Igualdad, que le recordó desde su red social X las directrices de la ONU sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de Justicia.

"De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", indicó Montero.