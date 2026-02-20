El chófer de Mazón dice que cuando sonó el Es-Alert aún no habían salido de Valencia

El chófer del ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana ha testificado este viernes que cuando sonó el primer mensaje Es-Alert (a las 20:11) llevaba a Mazón hacía el Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero aún no habían salido de Valencia.

En su declaración como testigo ante la juez de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, el conductor ha señalado que dejó al entonces presidente en su casa entre la medianoche y la una de la madrugada, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

También ha indicado que durante su jornada, en la que trasladó a Mazón y a personal de su equipo a varios actos y por último al Cecopi, no vio nada que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L'Eliana.