Ciudadanos no se presentará a las elecciones generales del 23 de julio

La dirección de Ciudadanos ha decidido no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, pero no se disuelven y se dan un margen para iniciar un proceso "de rearme orgánico e intelectual". Tras un intenso debate, el Comité Nacional ha acordado no presentarse a las elecciones después de que el partido haya sido borrado de los doce parlamentos autonómicos que celebraron comicios el domingo y de la casi totalidad de los municipios. Ha sido el secretario general de Cs, Adrián Vázquez, quien ha dado cuenta de esta decisión en una rueda de prensa en la sede de los naranjas.

La ejecutiva mantuvo el lunes una reunión en la que decidió proponer al comité nacional, convocado extraordinariamente este martes, que la mejor opción es no presentarse a las urnas del 23-J después de que el partido cayera hasta el 1,35% de votos el pasado domingo. Y así ha sucedido en el citado comité donde se ha votado que no se irá a las elecciones.

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ya había anunciado este lunes que la Ejecutiva naranja había convocado "de urgencia" para este martes a su Comité Nacional y no descartaba no concurrir a las elecciones generales de julio.

Varapalo electoral

Así lo hizo una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció por sorpresa el adelanto de los comicios un día después de las elecciones municipales y autonómicas, que ha ganado el PP. Y después de que la jornada electoral del 28 de mayo supusiera un duro varapalo para Ciudadanos, que no ha logrado obtener representación en ninguna de las autonomías en liza y ha quedado fuera también del Ayuntamiento de Madrid, donde Begoña Villacís ostentaba la vicealcaldía.

La portavoz nacional, Patricia Guasp, tampoco ha conseguido revalidar su escaño en Baleares, autonomía donde luchaba por la Presidencia del Govern. Según explicó Vázquez, el Comité Nacional es "el único órgano que tiene la potestad" para tomar una decisión sobre la concurrencia a las elecciones. La Ejecutiva había convocado a este comité para el próximo lunes, pero han decidido adelantar la reunión a la luz de los acontecimientos.

El Comité Nacional ha estado presidido por el secretario general del partido, Vázquez en este caso, y está formado por la dirección ampliada del partido, un total de 30 personas. En este comité, constituido tras el proceso de refundación del partido, figuran, por ejemplo, Villacís y la ex presidenta naranja Inés Arrimadas. Según los estatutos de Ciudadanos aprobados en enero, es el órgano de dirección, gobierno y administración del partido entre Asambleas.

Además de aprobar la participación del partido en los procesos electorales, también tiene el poder de aprobar cualquier acuerdo de coalición con otros partidos, tanto en el ámbito autonómico como nacional. Si Ciudadanos decide concurrir a las elecciones, necesita nombrar a un candidato, del que ahora mismo carecen.

Los estatutos estipulan que el candidato a la Presidencia del Gobierno de España debe elegirse mediante elecciones primarias, pero por el momento se desconoce si podrían nombrar a alguien sin necesidad de pasar el proceso debido a que las elecciones se han convocado de manera anticipada.

Valoración de resultados

Vázquez subrayó que la reunión de este lunes del Comité Permanente había sido para valorar los resultados de la jornada electoral del domingo y que "desconocían" en anuncio de Sánchez, por lo que no han podido ir más allá en el encuentro de este lunes. El secretario general también puso en valor el "trabajo titánico" del partido durante la campaña electoral, pero ha reconocido que "reman contra viento y marea" y, "en una situación tan polarizada", el espacio ideológico del centro es el que "sufre".

Del mismo modo, se mostró "orgulloso" de los trabajos de refundación del partido que concluyeron en enero. Esta ha sido la primera convocatoria electoral a la que se ha enfrentado la nueva Ejecutiva 'naranja', constituida hace apenas cinco meses. En la misma línea se expresó la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, que lamentó que los comicios municipales y autonómicos se hayan entendido como un "plebiscito" a Sánchez y entre los bloques de izquierda y derecha. En paralelo, insistió en que el espacio de centro liberal "existe" y que el proyecto que defiende Ciudadanos "es el más necesario en este país".