Unidas Podemos defiende "otra forma de gestionar el país": a favor de los ciudadanos

"Hay otra forma de gestionar este país". Juan Antonio Delgado, número 2 de Unidas Podemos (UP) al Congreso por la provincia de Cádiz, se dirigía de esta forma a los ciudadanos que acudieron en San Fernando a uno de los últimos actos de campaña para las elecciones generales de este domingo. Con sus palabras destacaba la posibilidad real que su formación ofrece de "defender los intereses de la gente, como nunca se ha hecho en este país", con propuestas sociales para las que el dinero no resulta un impedimento, según sus explicaciones. Lo acompañaban en este encuentro el secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), y el número uno al Senado de UP por la provincia de Cádiz, Anton Haidl Dietlmeier.

La recuperación de los 60.000 millones de euros prestados a la banca; la equiparación del impuesto sobre las grandes fortunas a otros países europeos –estimada la recaudación en 46.000 millones en la memoria económica del programa de la formación de Pablo Iglesias– y la lucha contra el fraude fiscal –"que nos cuesta 26.000 millones de euros a los españoles"–, con la creación de una oficina antifraude, forman parte de las medidas que ponen sobre la mesa para poder apostar por la inversión pública. "La diferencia es saber gestionar el dinero. Se trata de utilizar el sentido común", ha insistido durante la cita y en más de una ocasión Delgado. "Hay otra forma de gestionar el país, hay dinero y sobran los chorizos, sinvergüenzas y enchufados", resumía para dejar claro que ellos son los únicos que lo pueden hacer posible, sin la mochila de la vinculación con los bancos o la postura de derechas de otras formaciones.

El número 2 al Congreso por la provincia de Cádiz de UP ha criticado la situación de una provincia como Cádiz con importantes recursos naturales que no se aprovechan en favor de los ciudadanos, las malas comunicaciones que padece, la salida de las fuerzas armadas de los soldados y marineros con 45 años sin la alternativa comprometida o la diezma de los astilleros. "A Navantia les dicen que viene Podemos, pero mejor no nombres a Felipe González. En los 80, 90 eran 5.000 y ahora no llegan a 1.000", ha apuntado en este sentido.

Tanto Julio Rodríguez como Anton Haidl Dietlmeier se han reconocido "convencidos" por el proyecto político de UP. "Nos alejaron de la política durante años hasta que nació un movimiento de ilusión como Podemos", ha expuesto el antiguo Jemad acerca de la intención que tienen de "cambiar las cosas, de levantar las alfombras", con un programa "que es un contrato con la gente" y "con la mejor forma de ser patriota, que es la de Unidas Podemos".