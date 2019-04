"Hay margen de sobra para garantizar las pensiones en este país"

-¿Va a subir impuestos en la próxima legislatura para financiar las últimas medidas sociales?

-El déficit público del año pasado ha estado en el 2,6%, cuando lo que preveía el anterior Gobierno era del 2,7%. La deuda pública también la hemos rebajado, y el objetivo es del 2%. No del 2,2%, como lo tenía el anterior Gobierno. Es más: si hoy tuviéramos unos Presupuestos como los que habíamos planteado en el mes de febrero, el objetivo sería del 1,8% y la deuda pública, del 96%. Lo que estamos demostrando es que se puede hacer política social redistribuitiva y consolidar las cuentas públicas.

-¿Usted subirá el IRPF?

-A la clase media, no. ¿Este país necesita que la gente con más recursos económicos pague más? Sí, es evidente. ¿Es que las grandes corporaciones pagan lo que paga un pequeño empresario? No. ¿Es que el sector financiero paga lo que paga un mediano empresario? No. Paga menos.

-¿Por qué no se ha corregido ya esto?

-Bueno, planteamos unas modificaciones fiscales que no se pudieron aprobar con los Presupuestos.

-Para final del verano puede haber una desaceleración económica. El Banco Central Europeo ha recortado un poco la previsión para la Zona Euro. Nos puede coger, otra vez, con déficit estructural y una alta deuda pública.

-Estamos en ello, estamos reduciendo, de hecho hemos salido del procedimiento de déficit excesivo. Se está creando empleo, hay 19 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Eso es un buen síntoma. Lo más interesante es que se está creando empleo y está creciendo el empleo indefinido; es decir, que los empresarios están apostando por la estabilidad. Que no quepa duda de que este Gobierno va a cumplir con sus compromisos europeos, que no quede duda. Pero, insisto, eso no tiene que ver con que el crecimiento se pueda distribuir. El PP lo que plantea es un sistema fiscal regresivo, contrario a las clases medias y trabajadoras de este país; lo que propone es un Estado del bienestar minúsculo, con una merma de 12.000 millones en la recaudación fiscal.

-¿Usted puede garantizar el mantenimiento del sistema público de pensiones sólo con el actual modelo de reparto?

-Sin duda. De hecho, hemos reducido el déficit en la Seguridad Social, lo que ocurre es que tememos el mismo número de cotizantes que hace ocho años, pero recaudamos menos por la precarización laboral. Una de las principales fuentes de ingresos suplementarias que ahora tiene la Seguridad Social se llama subida del Salario Mínimo Interprofesional. Pero es evidente que tenemos que hacer un examen de muchos de los gastos que ahora mismo se producen en la Seguridad Social, que están vinculados a la bonificación o que están a cargo de la Seguridad Social y no de los Presupuestos.

-¿Por ejemplo?

-Creo más en las políticas activas de formación que de bonificación. En todo caso, hay margen de sobra para garantizar las pensiones en este país, para revalorizarlas. No coincido con el PP, que dice que el debate es si se recorta el 20%, el 30% o el 40%. Eso significaría que la pensión media sería de 500 euros.

-Han negado esas declaraciones.

-Sí, pero dicen muchas cosas, que quieren un sistema de capitalización, mezclan muchas cosas, pero todo eso que se dice suena a privatización. Por eso hemos propuesto que la Constitución blinde el carácter público de las pensiones.