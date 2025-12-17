Las lluvias dan una tregua y dejan paso al frío en Jerez

Las lluvias ocasionadas en las últimas horas por el paso de la Borrasca Emilia en Jerez de la Frontera y su campiña darán una tregua de dos días que vendrán acompañados de una sensible caída de las temperaturas mínimas generando una sensación térmica fresca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia en su página web para este miércoles 17 de diciembre en Jerez y su zona rural intervalos nubosos de nubes bajas, tendiendo a poco nubosos con cielos despejados por la tarde y sin riesgo de precipitaciones.

Esta situación de estabilidad se mantendrá en nuestra ciudad, al menos, hasta el próximo viernes día 19 en el que se espera el regreso de los chubascos por la entrada de un nuevo frente atlántico húmedo y que podría alargar la lluvia hasta, mínimo, el cierre del fin de semana.

Como decíamos, las temperaturas mínimas caerán hoy hasta los 6 grados centígrados aunque mañana seguirán bajando hasta los 4º.

Las máximas alcanzarán una media de 17 grados en estas dos jornadas venideras.

Los vientos soplarán hoy moderados de componente norte durante la primera mitad del día, quedándose en calma desde el mediodía. Mañana volverán a soplar flojos de dirección norte por la mañana y suaves del este por la tarde.

El tiempo en España

El miércoles predominará una situación de inestabilidad en algunos puntos de la península, como el tercio este, Baleares y Melilla debido a un sistema de bajas presiones, que dejará cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y en áreas de los litorales y prelitorales de Cataluña al tiempo que no se descarta algún chubasco localmente fuerte en otras zonas de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares.

En el resto peninsular el tiempo será, en general, estable con altas presiones y se esperan cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste así como precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental.

Según esta predicción, en el extremo noroeste se dará un acercamiento de un frente que mantendrá los cielos nubosos mientras que, en Canarias, el día será inestable con cielos nubosos y precipitaciones abundantes en vertientes norte de las islas centrales.

Las temperaturas máximas ascenderán en la península y en las Baleares, en general de forma ligera en el archipiélago y en el tercio nordeste y con descensos en las Canarias, mientras que las mínimas irán en aumento en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular y depresiones del suroeste y pocos cambios en el resto.

Habrá, también, heladas débiles en los principales entornos de montaña y soplará un viento moderado en Baleares y en la fachada oriental peninsular y de componente norte en Canarias. Se esperan asimismo vientos flojos en el resto, del norte y oeste rolando a sur en el Cantábrico y en Galicia y con intervalos moderados en el litoral.