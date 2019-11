11:30 Pablo Iglesias tiende la mano al PSOE: "Vamos a tender la mano al PSOE". El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha arrancado la jornada electoral con un mensaje claro de colaboración, dejando los "reproches atrás" y mostrándose absolutamente comprometido con la formación de gobierno.

"Vamos a tender la mano al PSOE porque combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del PSOE puede convertir a nuestro país en un referente en políticas sociales", ha manifestado a los medios tras votar en torno a las 10:00 en el Colegio Público La Navata de Galapagar.

"Hoy es uno de esos días en los que cualquier ciudadano tiene el mismo poder que un multimillonario, y creo que ese poder hay que aprovecharlo". @Pablo_iglesias_Queremos hacer un país que sea ejemplo en derechos sociales.Queremos hacer un Gobierno contigo.#UnidasPodemos10N pic.twitter.com/WfB4olM5fu — PODEMOS (@ahorapodemos) November 10, 2019

11:00 Albert Rivera (Cs) se dirige a los moderados, liberales, clases medias e indecisos: el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno también ha pedido una alta participación, dirigiéndose a "moderados, liberales, clases medias e indecisos", ya que a su juicio son la "clave" y la "llave" para poder desbloquear la situación política.

"Si no van a votar, deciden otros por ellos; si el centro no se ensancha, ganan los extremos, si vuelven a ganar rojos o azules, no hay matices, no hay acuerdos, hay barreras", ha señalado a los medios tras votar a las 10.40 horas en el Centro Cultural Volturno 2 de Pozuelo de Alarcón y subrayar que su compromiso es, salga el resultado que salga, poner en marcha el país.

10:40 Pablo Casado llama a votar "masivamente": en lo que ha considerado una "segunda vuelta" de las elecciones del 28 de abril, el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha pedido a los ciudadanos acudir "masivamente" a las urnas este 10 de noviembre para así obtener un "resultado claro" que permita "desbloquear la situación" política que vive el país.

Casado, que ha depositado su voto sobre las 10.20 horas en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, espera un "resultado claro" que permita desbloquear la situación, para lo que ha reclamado "una unión en torno a las urnas".

▶️@pablocasado_: "Quiero agradecer a todos los que hacéis posible el desarrollo de esta jornada electoral, también a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, que están velando por el orden público y por que todos los españoles puedan ejercer su derecho a voto sin presión". pic.twitter.com/a25fxIiyC8 — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) November 10, 2019

10:35 Nuevo récord en el pueblo riojano de Villarroya: 32 segundos han tardado en votar este domingo los ocho vecinos de Villarroya (La Rioja). Un clásico ya como anécdota del día en la nueva jornada electoral y un nuevo récord que han logrado reducir en 10 segundos.

10:30 Constituidas las mesas en toda España: según los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior en la web para hacer el seguimiento electoral, a las 10:30 estaban constituidas el 100% de las mesas electorales.

Todo en marcha en las las 59.555 mesas previstas para atender a un censo total de 34,8 millones de personas con derecho al voto.

Claves del 10-N

10:20 El fantasma del bloqueo marca la convocatoria: los españoles tendremos que volver a optar entre un bloque de izquierdas y uno de derechas condicionado por la subida de Vox. Los partidos llegan a las elecciones de este 10-N sin que ningún sondeo haya dado una mayoría de izquierda o de derecha.

10:15 Por qué influye tanto la ley D'Hont: la llamada Ley D'Hont es un sistema electoral creado por un jurista belga a finales del siglo XIX que se recogió en nuestra Constitución de 1978 como modelo vigente en España. Se trata de un sistema de proporcionalidad, que reparte los escaños que obtiene cada partido... Si quieres saber cómo funciona, a quién beneficia y cómo se reparten los escaños, aquí te lo contamos en detalle.

10:00 Voto en blanco, nulo o abstención, ¿a quién benefician? En esta información te contamos cuáles son las diferencias y quiénes salen más beneficiados o perjudicados si la decisión es no apoyar a ninguno de los partidos que se presentan a las elecciones del 10-N.

Pedro Sánchez, "razonablemente optimista"

9:44 Pedro Sánchez vota en Madrid: el presidente en funciones y líder socialista ha llegado a las 09.44 horas al Centro Cultural Volturno A de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, acompañado por su esposa, para ejercer su derecho al voto. Se ha mostrado "razonablemente optimista" y confiado en que se produzca una alta participación y un "resultado mayor" que el del pasado 28 de abril para que "legitimen" la decisión de las urnas.

Pedro Sánchez, líder del PSOE Confía en un "resultado mayor" que el del pasado 28-A para que "legitimar" la decisión de las urnas

"Me gustaría trasladar una cosa importante. La democracia ha sido y es la principal herencia que nos ha dejado nuestros padres y nuestras madres y por tanto tenemos que disfrutarla". Ante decenas de medios, el líder del PSOE ha recalcado que la democracia "nos une como país y nos hace más fuertes" ya que convierte en una "sola voz la voluntad de los españoles". "El voto de hoy elegirá la España de mañana".

🌹@sanchezcastejon: Hay que ejercer el derecho al voto. La democracia nos une como país y hace que seamos más fuertes y nos convierte en una sola voz. El voto de hoy elegirá la España de mañana.#10NPSOE #eleccionesgenerales10N #Elecciones10N pic.twitter.com/VtKqhaPX8n — PSOE (@PSOE) November 10, 2019

9:40 La participación, factor determinante: en las 14 elecciones generales celebradas desde el inicio de la democracia, la participación en Andalucía se ha situado entre el el 68% de junio del 2016 (con la primera repetición electoral de nuestra historia) y el 79% que se registró en la convocatoria de 1982 en la que arrasó Felipe González. Un dato que este domingo será especialmente relevante como barómetro del hartazgo y desapego ciudadano en la cuarta convocatoria a las urnas en cuatro años.

Hoy, #EleccionesGenerales10N ✔️El horario de los colegios electorales es de 9 de la mañana a 8 de la tarde✔️Para votar puedes identificarte con: DNI, permiso de conducir, o pasaporte✔️El sobre blanco es para @Congreso_Es y el sepia para @Senadoesphttps://t.co/L1O7meB0Ro pic.twitter.com/eTHlkUH3gM — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 10, 2019

9:30 Normalidad también en Cataluña: los colegios electorales han abierto a las 9.00 como en el resto de España para facilitar el voto de 5,6 millones de catalanes. SE han distribuido 8.365 mesas en los 2.670 colegios electorales situados en los 947 municipios de Cataluña. Los catalanes elegirán a 48 diputados del total de 350 que hay en el Congreso.

La jornada de reflexión fue atípica con los CDR al acecho. Los Mossos y la Policía contuvieron este sábado una manifestación de los violentos en Barcelona y Tsunami Democràtic reunió a unas 7.000 personas.

9:25 Todos los colegios andaluces, abiertos y sin incidencias: absoluta normalidad en el arranque de la jornada. En Andalucía ya están abiertas las más de 10.000 mesas habilitadas para la convocatoria electoral.

9:10 Operativo en las distintas provincias andaluzas: Almería dispondrá de 322 colegios y de 809 mesas electorales; Cádiz, de 580 y 1.520, respectivamente; Córdoba, de 414 y 935; Granada, de 556 y 1.100; Huelva, de 269 y 650; Jaén, de 363 y 892; Málaga, de 615 y 1.662; y Sevilla, de 678 colegios y 2.560 mesas electorales.

Un operativo compuesto por 19.447 agentes se desplegará en la comunidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad del proceso electoral.

En Andalucía, comunidad clave en los comicios, se elegirán 61 diputados y 32 senadores

Abren los colegios electorales

9:00 Comienza la jornada electoral: la apertura de los colegios electorales pone en marcha todo el dispositivo del 10-N, las cuartas elecciones en cuatro años en que los españoles están llamados a votar.

En Andalucía, son 3.797 los colegios repartidos en los 785 municipios de toda la comunidad con un censo de 6.579.286 electores.

Podrán elegir entre los 17 partidos y agrupaciones que se presentan en Andalucía para elegir a 61 diputados en el Congreso

Para la Cámara alta, se presentan 13 partidos y se elegirán a 32 senadores .

. 45.817 jóvenes por primera vez en Andalucía, al haber cumplido los 18 años después de los pasados comicios del 28 de abril.

Del total de electores, 249.246 son residentes en el extranjero

En estos centros se ubican las 10.126 mesas electorales, dos menos que en los comicios del pasado 28 de abril.

Seis meses y una semana después, los andaluces estamos llamados de nuevo a votar en unas elecciones generales por el fracaso de los partidos para alcanzar un pacto de gobierno tras la jornada convocada el pasado 28 de abril.

Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Santiago Abascal (Vox) e Íñigo Errejón (Más País) son los principales candidatos con opciones a la Presidencia del Gobierno.