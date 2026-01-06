Día de Reyes frío en Jerez con una mínima de 1,3º

El frío estuvo presente en la cabalgata de Reyes Magos en Jerez, especialmente, al anochecer.

El Día de Reyes en Jerez, una de las jornadas mágicas de año tras el paso de Sus Majestades de Oriente durante la colorida Cabalgata por las calles de la ciudad, será especialmente fresco por la importante bajada de las temperaturas mínimas.

Según los datos de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología en el Aeropuerto de Jerez, el termómetro anotó una mínima de 1,3 grados centígrados a las 09:00 horas de esta mañana.

Y es casi toda España está este 6 de enero en alerta por frío, nevadas o vientos. Aquí, en buena parte de Andalucía, el Día de Reyes estará marcado por el descenso de las temperaturas, con heladas débiles a moderadas en amplias zonas del interior.

En nuestra ciudad, el termómetro fue cayendo desde medianoche desde los 6º hasta la mínima de 1,3º registrada a las nueve de la mañana.

Además, este descenso térmico viene acompañado de vientos moderados de componente Norte que hacen que la sensación de frío sea más aún gélida.

Meteorología prevé para este martes en Jerez cielos despejados por lo que, a medida que vaya saliendo el sol, las máximas superen los 10º.

No obstante, las temperaturas nocturnas bajarán incluso todavía más este próximo miércoles ya que Aemet vaticina, según publica en su página web, que caiga hasta los 0 grados centígrados.

El jueves es espera un repunte de las mínimas hasta los 6º y un posible regreso de las lluvias para la jornada del viernes.

Aviso amarillo este martes en Almería, Granada y Málaga

Por otro lado, la Aemet ha activado para este martes, 6 de enero, los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por nevadas con acumulaciones de tres centímetros en 24 horas, acompañadas de alertas por frío con mínimas de -4ºC en la provincia granadina, así como niveles amarillos decretados en Málaga por fenómenos costeros y fuertes vientos.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, los avisos amarillos por nevadas se encuentran decretados en la comarca granadina de Guadix y Baza y en el Valle del Almazora y los Vélez, en Almería, ambos por acumulaciones de nieve de tres centímetros en 24 horas.

Decretadas hasta las 6,00 horas la comarca almeriense y hasta las 9,00 horas en la granadina, se esperan por encima de los 1.200 metros y con una cota de nieve que descenderá hasta los 900-1.000 metros.

También en Granada, en Guadix y Baza y en la Cuenca del Genil está previsto el nivel amarillo desde el comienzo de la jornada hasta las 9,00 horas por temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -4ºC.

Por su parte, en la zona de Sol y Guadalhorce en Málaga está decretada la alerta amarilla por fuertes vientos del noroeste (fuerza 7) con rachas máximas de 70 kilómetros por hora desde las 8,00 hasta las 18,00 horas.

Asimismo, en esta misma zona y en la comarca malagueña de la Axarquía estarán bajo aviso amarillo por fenómenos costeros desde el comienzo de la jornada hasta las 18,00 horas, ambos con viento del noroeste (fuerza 7) de 50 a 60 kilómetros por hora.