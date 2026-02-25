Feijóo pide a Sánchez desclasificar los viajes en Falcon

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo que desclasifique también sus viajes en Falcón, las "causas del apagón" del pasado 28 de abril, los contratos que "han acabado en mordidas" o "los papeles del 'Delcygate'". En su turno, Pedro Sánchez ha preguntado a los 'populares' por qué les "molesta" conocer los archivos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha dicho que, "en lugar de política para adultos", hacen "política para ultras".

Este cruce de reproches en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso se ha producido unas horas antes de que hoy se vaya a publicar la desclasificación de los documentos relativos al golpe del 23F llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero.

Feijóo ha dicho a Sánchez que, dado que "ha apostado por la transparencia", le anima a que "no desista" y "desclasifique los presupuestos", "las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están". "Si sigue usted así nos intentará convencer de que el 23F lo paró usted", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

Desclasificar para "dar papeles a un millón de irregulares"

Además, y ante la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el Ejecutivo, Feijóo ha emplazado a Sánchez a desclasificar también "los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares". También le ha pedido que haga lo mismo para saber "quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz" tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

Asimismo, Feijóo ha reclamado desclasificar "las causas del apagón" de abril del año pasado, "los contratos que han acabado en mordidas", "los papeles del Delcygate", "los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas" o "quién le financió las primarias" del PSOE. "¿No le parece que también es su responsabilidad?", le ha preguntado.

"El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente", ha exclamado, para avisar a Sánchez que "cada vez le votan menos" porque "ha arrasado con todo".

A renglón seguido, ha acusado a Sánchez de presumir de "limpieza" mientras le desborda la corrupción" y de presumir de feminismo mientras "mantiene" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También le ha afeado que saque pecho de la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "con 47 muertos" en accidentes ferroviarios.

Tras echar en cara a Sánchez que haya "transparencia para todos" menor para el actual Ejecutivo, Feijóo ha asegurado que cuando llegue al Palacio de la Moncloa no habrá que esperar "ni 45 días" para que los españoles conozcan los que ha hecho el presidente del Gobierno en estos ocho años. "Ya sé que su estrategia es dejar a España ingobernable, pero le saldrá mal. Reconstruiremos todo lo que usted ha dañado y me comprometo a ello", ha garantizado.

El alcalde de Móstoles y Mazón

En su turno, el presidente el Gobierno ha calificado de "desafortunado" el discurso de Feijóo hoy y ha preguntado a la bancada del Grupo Popular "qué problema hay" con desclasificar los documentos del 23F. "¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe del Estado de 23? ¿Pero qué problema hay?", ha interpelado.

Sánchez ha señalado que, ya que Feijóo se pone a "dar lecciones", debería aclarar qué va a hacer en Móstoles tras la denuncia de acoso de una exconcejal, qué va a hacer "con los pocholos" que en la Comunidad de Madrid "se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños o qué va a hacer "con la empresa Quirón y la Sanidad".

Es más, el presidente el Gobierno ha preguntado a Feijóo qué va a hacer con Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat valenciana, al que "han señalado" por su "grosera negligencia", un día después de que la jueza de la dana haya dado el primer paso para investigarlo por su gestión en la tragedia. "Por favor, en lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras", ha enfatizado.

"Me lo imagino delante del espejo leyendo"

Sánchez se ha burlado del líder del PP asegurando que llevaba su pregunta escrita: "Es que me lo imagino delante del espejo leyendo y diciendo esa sarta de mentiras, de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo, para una cosa que tiene que usted hacer a la semana", ha exclamado.

Tras afirmar que España "va como nunca" y el PP "miente como siempre", Sánchez ha presumido de la "responsabilidad" de su Gobierno y ha subrayado que en el año 2025 se ha creado "el triple de empleos en España que en Estados Unidos". Es más, ha dicho que desde que él es presidente del Gobierno hay "un 25% de jóvenes más trabajando".

También ha sacado pecho de la redistribución del crecimiento y de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las pensiones que hay con su Gobierno. "Ya que tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que también aumente los salarios para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", ha demandado a Feijóo.