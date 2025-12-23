Guardiola, dispuesta a hablar con Vox "de lo que necesita Extremadura, más allá de los sillones"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha asegurado que "claro" que llamará al candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, y a la persona que sustituya al líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo tras su dimisión, para tratar sobre la conformación de Gobierno en la comunidad tras los resultados del 21D.

Sobre su relación con el presidente de Vox, Santiago Abascal, Guardiola ha lamentado la "campaña de ataque constante" que han realizado hacia ella y el PP, tras lo que ha recordado que "el enemigo desde luego no es quien ha llegado hace dos años y medio a un gobierno regional, cambiando casi cuarenta años de políticas socialistas", ha dicho.

"Yo no mantengo diferencias con el señor Abascal, no he tenido la posibilidad de charlar más de cinco minutos con él personalmente", ha apuntado la presidenta extremeña, quien ha considerado que "se han equivocado de adversario claramente, pero bueno, ha sido su estrategia de campaña intentar quitarnos parte de nuestro electorado" tras lo que ha considerado que "estarán satisfechos por el crecimiento que han recibido".

Ante esta situación, Guardiola ha considerado que a la hora de negociar "hay que poner en la balanza el resultado electoral en su conjunto", tras lo que ha recordado que el 43,2% de los extremeños quieren que ella siga siendo la presidenta y que gobierne "con estabilidad una región que necesita y mucho políticas que estaban revirtiendo una situación pues donde Extremadura estaba a la cola".

Respecto a si Vox pidiera entrar en el Gobierno de Extremadura, la presidenta extremeña ha recordado que este partido ya entró en el Gobierno "y no aguantaron ni un año", tras lo que ha apuntado que "si el deseo del señor Abascal es estar en el Gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión de trabajo", para lo que tendrán que hablar.

"Yo no he tenido la oportunidad de conversar todavía", tras lo que ha apuntado que no sabe si tendrá que hablar "con el candidato extremeño o con el señor Abascal cuando me digan cuáles son sus condiciones", tras lo que ha señalado que le gustaría "hablar de lo que necesita Extremadura, más allá de los sillones, de los puestos y los cargos".

Sobre la dimisión del Gallardo "después del hundimiento de su partido" , Guardiola ha asegurado que "solo se ha ido un poquito, ha mantenido su escaño para seguir aforado", lo que demuestra que "ese era el único objetivo que tenía el señor Gallardo en Extremadura".

Ve "sensata" la propuesta de abstención del PSOE

Respecto a la propuesta del presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra de que el PSOE se abstenga para permitir gobernar a María Guardiola en solitario, la presidenta extremeña ha considerado que el exdirigente socialista extremeño "estaba pensando en el paso más allá, en qué pasará cuando Sánchez desaparezca, que le queda más bien poco".

A su juicio "el fin del sanchismo comenzó hace dos días en Extremadura" en las elecciones del 21D, en las que "se ha visto claramente que la corrupción se castiga", por lo que ésta "ha sido la primera grieta y desde luego bastante grande en ese muro que levantó Pedro Sánchez".

Para Guardiola, lo que Rodríguez Ibarra propone "es algo sensato, que se abstengan, que nos dejen gobernar", algo que a su juicio "es lo que debería hacer Vox, porque es claramente lo que han dicho las urnas, el 43,2 por ciento de los extremeños lo que quieren es un gobierno en solitario, lo que quieren es estabilidad".

La presidenta extremeña ha resaltado que están "siempre dispuestos a llegar a acuerdos por el bien de Extremadura", ha concluido.

En su intervención, Guardiola ha destacado que en el PP están "muy contentos" por los resultados electorales del pasado 21D, ya que han "recibido esa confianza mayoritaria" que pedían a los extremeños, y se han quedado "a muy poquitos votos, a menos de 200 de conseguir el (escaño) 30".

Unas elecciones en las que los extremeños han "dicho claramente que no se bloquee la región", ha asegurado Guardiola, quien ha señalado que los extremeños quieren que continúen "impulsando ese cambio social y económico que iniciamos hace dos años y medio".