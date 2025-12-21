Guardiola llama a votar "con libertad e ilusión" para llenar las urnas de "esperanza y dignidad"

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que este domingo es un "día histórico" para la región por la celebración de elecciones autonómicas, a las que ha llamado a los extremeños a votar "con libertad, con mucha ilusión y con convencimiento", con el objetivo de "llenar las urnas de toda Extremadura de esperanza y de dignidad".

Una jornada electoral en la que "las extremeñas y los extremeños van a decidir qué futuro quieren para los próximos cuatro años", ante los que ha destacado que desde su partido están "para escuchar con mucha atención, fuera de tanto ruido, sin bloques y, por supuesto, sin ningún tipo de filtro".

En declaraciones a los medios tras votar en el CEIP El Vivero de Cáceres, Guardiola ha destacado que "hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, las personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo".

Por todo ello, la candidata del PP ha realizado un llamamiento a la participación, para que "toda la gente venga a votar y lo haga con libertad, lo haga con mucha ilusión y con convencimiento", con el objetivo de "llenar las urnas de toda Extremadura, de esos 388 municipios, de mucha esperanza y de dignidad".

Día "doblemente histórico"

En su intervención, la candidata del PP ha explicado que para ella este domingo es un día "doblemente" histórico, ya que no sólo ha acudido "como candidata para seguir mejorando la vida de los extremeños", sino que además además acompaña a su hijo que por primera vez vota.

"Así es que para mí un día histórico que voy a recordar", ha señalado Guardiola, quien ha instado a disfrutar de esta jornada "con la misma intensidad e ilusión", ha dicho.

Unas elecciones a las que llega, según ha destacado Guardiola, "con la tranquilidad del trabajo bien hecho, y de haber puesto todo lo mejor de mi al servicio de mi tierra", tras lo que se ha mostrado "tranquila y confiada".

En ese sentido, la candidata del PP ha confiado en que los extremeños "valoren y avalen el trabajo" que su gobierno ha realizado durante los últimos dos años y medio, "dispuesto siempre a hablar con todo el mundo siempre y cuando sea para mejorar la vida de la gente de los extremeños y de los problemas que sí que afectan a Extremadura", ha destacado.

Por todo ello, Guardiola ha resaltado que viene "a construir, a mejorar y a ofrecer una Extremadura mejor", ya que es "una región que tiene un potencial enorme, que cuenta con unos mimbres maravillosos y que lo que necesitaba era impulso, necesitaba ganas, necesitaba políticas adecuadas y dispuesta a trabajar y a dejar incluso las siglas a un lado siempre y cuando se trate del beneficio" de la región, ha resaltado.

Finalmente, María Guardiola ha agradecido la labor que están realizando este domingo los interventores y apoderados del Partido Popular, los miembros de las mesas electorales y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que "van a velar por que esta celebración electoral transcurra con normalidad".