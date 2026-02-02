Hernando admite una reunión con Leire Díez en la que se habló de una investigación de la "policía patriótica" a Pedro Sánchez

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en los juzgados para declarar en el caso Leire Díez.

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha declarado como testigo este lunes que sólo tuvo una reunión con Leire Díez y que trató de la documentación que la ex militante del PSOE y el también investigado Javier Pérez Dolset tenían de la llamada "policía patriótica" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han explicado este lunes fuentes jurídicas, que han añadido que Hernando ha asegurado que esos policías hacían un seguimiento de la familia de Sánchez antes de que accediera a la Presidencia del Gobierno.

Esas mismas fuentes han indicado que, en su declaración -que ha durado aproximadamente una hora-, el dirigente ha señalado que no recuerda si la reunión coincidió con los cinco días de reflexión de Sánchez en abril de 2024.

Hernando, por entonces director adjunto a la Presidencia del Gobierno, ha apuntado que también acudió Ion Antolín, ex secretario de Estado de Comunicación y exdirector de Comunicación del PSOE, a dicho encuentro. Además, ha insistido en que la "policía patriótica" tenía información de la familia del presidente del Gobierno.

Cabe recordar que Pérez Dolset precisó en su declaración como investigado el pasado 17 de noviembre que en una de las dos reuniones en la que participó el empresario estuvo presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Tras la testifical de Hernando, ha entrado a declarar como testigo el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán. Ambas comparecencias, que estaban previstas que comenzasen a partir de las 10.30 horas, se han retrasado por la ausencia por motivos médicos de la abogada de uno de los investigados.

El secretario de Estado ha sido el primer testigo en llegar, hacia las 8.55 horas, mientras que Cerdán ha entrado en los juzgados de Plaza de Castilla sobre las 10.30 horas.

Díez dijo que el papel de Hernando no era "accesorio"

El juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores.

En este sentido, el juez indaga si la exmilitante socialista lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

Sobre Hernando, la exmilitante socialista señaló, un día después de su declaración como investigada, en una entrevista en 'Telecinco', que estuvo en la reunión mucho más de 20 minutos, aunque se fue antes de que finalizara.

Al ser preguntada sobre cuál fue el papel de Antonio Hernando, la exmilitante socialista ha respondido que "claro" que tiene un papel y éste "no fue accesorio"