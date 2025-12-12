La juez de la dana rechaza imputar al ex jefe de gabinete de Mazón porque no tenía mando

La juez de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha rechazado imputar al que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, tal y como han pedido varias acusaciones en el transcurso de su segunda declaración, porque no tenía mando en la emergencia.

Varias acusaciones han reclamado la suspensión de la vista y la imputación del testigo, José Manuel Cuenca, que declara desde las 09:30.

Tanto la juez como el fiscal han rechazado esta posibilidad por considerar que Cuenca no tenía competencias en la gestión de la emergencia.

Únicamente, ha explicado la juez, se podría considerar una imputación por falso testimonio, aunque esta posibilidad sólo podría prosperar una vez concluida la causa.

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, ha negado haber dado instrucciones a la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas el día de la catastrófica dana y ha asegurado que los whatsapps que ella ha aportado a la causa judicial están "descontextualizados".

Cuenca se ha pronunciado en estos términos en su segunda declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El jefe de Gabinete de Mazón ya acudió al Juzgado a testificar por este asunto hace un par de semanas pero, tras la aportación de unos WhatsApp de Pradas a la causa -el pasado día 5- en los que ambos mantienen varias conversaciones respecto a la toma de decisiones y el confinamiento de la población, la jueza decidió volverle a citar a declarar este viernes.

Hoy ha manifestado que no dio ninguna instrucción a Pradas el día de la riada y que los whatsapps de la ex consellera están "descontextualizados". En ese momento, la juez le ha pedido que aporte entonces sus mensajes con Pradas, a lo que él ha contestado que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono.

Asimismo, Cuenca ha negado que los mensajes que envió a Pradas fuesen instrucciones del entonces presidente valenciano. Cuenca ha asegurado este viernes que "los whatsapps no tienen alma", que él no tenía capacidad de dar órdenes y que "hay que contextualizar" esos mensajes.

Además, ha declarado que no trasladó al presidente la información que le dio Pradas sobre el fallecimiento de una persona en Utiel (Valencia) a las 16:28 del 29-O porque normalmente espera a una confirmación oficial de la Delegación del Gobierno y que no percibió "oficialidad" en el mensaje "nos informan de un fallecido en Utiel" que le envió Pradas.

Ha asegurado que la información que trasladó al presidente tras ese mensaje fue que la situación se complicaba en Utiel (Pradas había escrito a Mazón con ese mismo mensaje a las 14:11) y que debería acudir a ese municipio.

El fiscal ha llamado la atención sobre el hecho de que minutos después de la información del fallecimiento de una persona en Utiel, Cuenca reenvió a Pradas un mensaje de Mazón a las 16:43 horas en el que decía "igual a las 19:00 vamos al 112".

Ese mensaje, según el Ministerio Público, ya no va referido a Utiel, sino al Centro de Coordinación de Emergencias (al 112), y sobre este punto Cuenca ha asegurado que es Mazón quien lo dice, no él, que no puede saber por qué lo dice, aunque lo normal, a su juicio, es que si se iba la tormenta se reagrupasen él y la consellera para ir juntos a Utiel.

En su interrogatorio, el fiscal ha asegurado que, de la lectura de los mensajes que Cuenca mantuvo con Pradas, da la sensación de que el jefe de gabinete de Mazón fuese un asesor de Pradas en momentos difíciles, algo que el primero ha negado para explicar después que no sabe si Pradas se comunicaba con alguien más, ni tampoco por qué le eligió a él para trasladar las novedades de la emergencia.

Los mensajes de Whatsapp con Pradas

Como se desprende de los whatsapps aportados por Pradas a la juez de la dana, la ex consellera advirtió a Cuenca, a las 16:28 del día de la riada, de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia). Sobre este extremo, el jefe de Gabinete de Mazón no mencionó nada en su primera declaración.

Pradas y Cuenca se intercambiaron varios mensajes como consecuencia del temporal y de la situación que atravesaba Utiel: "La cosa se complica", le dijo la primera a las 14:25. Dos horas más tarde, a las 16:28, la ex consellera le volvió a mandar otro mensaje para alertarle de un fallecido: "Nos informan de un fallecido en Utiel".

Transcurridos 15 minutos, Cuenca, sin hacer referencia al fallecido, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19 horas vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "Perfecte -perfecto-".

A partir de este momento, hubo más mensajes entre ambos en los que Cuenca le pidió que no confinaran a la población -sobre este asunto tampoco indicó nada el jefe de gabinete en el juzgado-. Esto ya fue cerca de las 20:00: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La exconsellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

Cuenca insistió: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Pradas le respondió: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuentos municipios". Esto era a las 19:58.

Y el jefe de Gabinete seguía con sus argumentos frente a estas medidas: "Salomé, per a confinar -para confinar- hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma".

Pradas le respondió a las 20.15 horas, una vez enviado el Es-Alert a la población: "Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". Cuenca contestó: "Llévate açó del cap per favor -quítate eso de la cabeza-. Tranquila, ché".