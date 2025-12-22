El juez del caso hidrocarburos cita como testigos a los ex jefes de Gabinete de Ribera y de Maroto

El juez del caso hidrocarburos cita como testigos a los ex jefes de Gabinete de las ex ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga un fraude millonario de IVA en hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha citado como testigos a los ex jefes de Gabinete de la ex ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto, donde volverán a declarar también los dos principales imputados: Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, y Claudio Rivas.

El juez que investiga esta causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha fijado una ronda de declaraciones a finales de enero, tanto de testigos como de imputados, en una providencia este lunes.

Entre los testigos figuran Juan Ignacio Bidart, que fue jefe de Gabinete de la entonces ex ministra de Industria, Reyes Maroto, y Marc Pons, jefe de Gabinete de la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, citados el 28 de enero.

Ese día también debe comparecer uno de los presuntos cabecillas de la trama, Claudio Rivas, en calidad de investigado, mientras que Víctor de Aldama, a quien los investigadores también situaban en la "cúspide" de la organización, está citado ante el juez el 29.