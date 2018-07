El juez levanta parte del secreto de sumario de los atentados en Cataluña

En su escrito, el magistrado de la Audiencia Nacional cita para el lunes a dos testigos protegidos para tomarles declaración en el marco de la investigación que abrió sobre los atentados yihadistas del pasado verano en Cataluña, en los que fallecieron 16 de personas y un centenar resultaron heridas. Pese a levantar el secreto parcial del sumario, en las piezas en las que estima que no perjudicará el resultado de las investigaciones, el juez no facilitará a las partes las imágenes de la célula terrorista manipulando explosivos en la casa de Alcanar (Tarragona) que saltó por los aires la víspera de los atentados, ni las que reflejan el momento del atropello mortal en las Ramblas.

Ultiman el tributo a las víctimas en las Ramblas

El Ayuntamiento de Barcelona y el Govern tienen ya "prácticamente cerrado" un acto en Las Ramblas el 17 de agosto con motivo del primer aniversario de los atentados, según explicó ayer la consellera Elsa Artadi, que dijo que desconoce si el Rey figura en la lista de invitados del consistorio. La también portavoz del Ejecutivo catalán no concretó si finalmente Felipe VI acudirá al acto porque, tras la negativa de la Generalitat a invitar al Monarca, ignora "las invitaciones del Ayuntamiento de Barcelona", gobernado por Ada Colau. En todo caso, afirmó que no da trascendencia "a quien decide venir o no porque no son los protagonistas de esos días".