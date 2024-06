Núñez Feijóo critica al Gobierno por dejar solo al Rey en la mayor parte de su gira en el Báltico

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este lunes que ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez acompañe al rey Felipe VI en la mayor parte de su viaje "tan simbólico" por los países bálticos, un hecho que el portavoz del PP, Borja Sémper, ha tildado de "inédito" y "lamentable", subrayando que eso no ocurría en "el pasado".

En concreto, el Rey inició este domingo su primera gira por los países bálticos sin ir acompañado por ningún ministro, como es lo habitual. Además de los preceptivos encuentros con las máximas autoridades de Estonia, Letonia y Lituania, el monarca va a visitar a las tropas españolas desplegadas en estos dos últimos países en el marco de los esfuerzos de la OTAN para proteger el Flanco Este frente a la amenaza rusa.

La ministra Margarita Robles acompaña a don Felipe este martes, en la etapa final del viaje oficial

Sin embargo, al final el Gobierno anunció este domingo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañará este martes a Felipe VI en Letonia en su visita a las tropas desplegadas en el país.

"Compromiso"

Feijóo ha criticado que ningún miembro del Gobierno de Pedro Sánchez acompañase al monarca cuando arrancó su viaje este domingo. "Lamento que ningún ministro le haya acompañado en la mayor parte de un viaje tan simbólico", ha afirmado.

Dicho esto, en un mensaje en su cuenta oficial en la red X, el líder de los populares ha señalado que el Rey ha mostrado "el firme compromiso de España" con sus aliados "visitando a nuestros militares desplegados en Estonia, Letonia y Lituania".

Previamente, en una rueda de prensa en la sede del PP, se ha preguntado a Borja Sémper cómo valora que el Gobierno dejara solo al Rey en esta visita a los países bálticos pero luego rectificara enviando a la ministra Robles. El portavoz de los 'populares' ha señalado que quería ser "prudente" porque no quería "provocar más problemas de los que ya genera este Gobierno".

"Pero es verdaderamente inédito, por no decir lamentable, que tengamos que estar posicionándonos sobre algo que en el pasado no ha existido. Y lamentablemente si tú tienes un mal gobierno ocupado en otras cuestiones pues pasan estas cosas, lamentablemente", ha agregado después.

Desde el PSOE

En el otro lado del prisma, el PSOE no le da "la más mínima importancia" al hecho de que el Rey Felipe VI haya acudido de viaje oficial a los países bálticos sin estar acompañado por un ministro y considera que está dentro de la "normalidad". "Toda la normalidad a este respecto, ha sucedido en otras ocasiones similares y no le hemos dado la más mínima importancia", ha señalado este lunes la portavoz del partido, Esther Peña.

Dos cazas españoles

Felipe VI ha completado este lunes su visita a Lituania, dentro de la gira por los países bálticos, con la visita a la base de Siauliai, donde presenció un simulacro de alerta ante una aeronave rusa no identificada en la que participaron dos cazas españoles integrados en la misión de la OTAN que protege el flanco este de la UE.

Acompañado por el presidente lituano, Gitanas Nauseda, el rey, vestido con uniforme del Ejército del Aire, ha observado el desarrollo del ejercicio, denominado Tango scramble, protagonizado por dos de los ocho F-18 que España tiene desplegados en la denominada Polícía Aérea del Báltico (BAP, en sus siglas en inglés), junto con un avión de transporte y 190 militares.

Desde que España comenzó su rotación el pasado 1 de abril, sus cazas han detectado una veintena de alarmas de aeronaves, en su mayoría rusas, "sin que en ningún momento haya habido tensión" en las interceptaciones, según explicó a los periodistas el piloto español de F-18, teniente Rafael de Carlos.

La última alpha se lanzó el pasado viernes, lo que obligó a activar el protocolo, que establece el despegue en un plazo de 15 minutos de dos aparatos, que en otros diez llegan a la altura del objetivo sospechoso. Las alarmas saltan cuando un avión no detalla su plan de vuelo o lleva a cabo un cambio de altura no comunicado previamente. También cuando hay una invasión del espacio aéreo por parte de algún avión ruso, puesto que sus aparatos militares no pueden sobrevolar el cielo lituano y tienen que rodear las aguas del Báltico.