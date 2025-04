Se disparan en el área de Jerez las enfermedades de transmisión sexual

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son las enfermedades transmisibles más frecuentes que se observan tanto a nivel mundial como en toda Europa y territorio español. El Distrito Jerez-Costa Noroeste fue en el año 2022 el segundo con mayor número de casos diagnosticados de toda Andalucía. En el año 2024, es el distrito con mayor incidencia de casos de toda la provincia de Cádiz.

En el Distrito Jerez-Costa Noroeste ha habido un aumento de casos del 81,5% en los últimos 2 años, aunque este incremento se ha visto frenado en el último año, donde la incidencia de casos en el año 2024 ha sido bastante similar a la observada en el 2023. Isabel Román Romera, epidemióloga de Atención Primaria del distrito jerezano, analiza el actual escenario y los retos de futuro.

"Estas infecciones y el VIH son importantes problemas de salud pública, tanto por la frecuencia en la que nos las encontramos como por las secuelas que producen en la población. Hace unos años ya vimos este problema y sabíamos que había que destinar recursos", subraya Román.

Una pandemia silenciosa

"Decimos que las ITS y el VIH son una pandemia silenciosa porque no siempre producen síntomas y los casos van en aumento. Y si hablamos específicamente de las mujeres, hay determinadas infecciones, como la clamidia y gonococo, que hasta en un 70-80% de las ocasiones las mujeres no tenemos síntomas. Las personas mantienen relaciones sexuales sin saber que están infectando", explica la epidemióloga.

Estas enfermedades además tienen una sinergia entre ellas, no suelen venir solas. Hasta en el 40% de las ocasiones viene en coinfecciones, varias al mismo tiempo. "Y además hay una sinergia entre las ITS y el VIH, de tal forma que se favorecen entre ellas. Una persona con una ITS como la sífilis o el herpes, que producen lesiones, aumenta hasta por cuatro la transmisión del VIH", detalla.

Román subraya que ante este escenario "los sistemas sanitarios estamos mejorando, las pruebas diagnósticas son mejores, tenemos las pruebas moleculares (las PCR)... También se diagnostica más porque se diagnostica mejor, y además los datos que damos son datos de enfermedades de declaración obligatoria que los sanitarios nos los tienen que declarar para la evaluación. Estamos más sensibilizados y se declaran más casos".

Peligros de internet y el repunte de las ITS en jóvenes

La epidemióloga jerezana pone sobre la mesa un importante problema: las redes sociales. "Hoy en día la gente accede a la información por internet, sobre todo por redes sociales y las fuentes no son todas fiables. Ahí fallamos un poco los profesionales sanitarios porque tenemos que buscar la manera de llegar a la gente dando una información rigurosa y fiable de una forma más 'amigable', además de adaptar muchísimo el formato para los jóvenes".

Aunque el aumento de los casos está en generalizado en todas las edades, en el distrito jerezano aproximadamente entre el 30 y el 40% de los casos de ITS se dan en jóvenes (menores de 25 años). "Estamos enfrentando una etapa de unos 8-10 años de actividad sexual con respecto a todo el resto de las etapas, que son muchísimos años de relaciones de las personas. Es un problema importante entre los jóvenes", enfatiza la especialista.

Las páginas web y aplicaciones en las que encontrar un contacto sexual rápidamente y la movilidad de las personas provocan que estas enfermedades se expandan con mayor facilidad. Y no sólo eso, sino que Román hace hincapié en que hay "una relajación del uso de los métodos anticonceptivos". Aunque la última encuesta nacional de salud sexual no está actualizada, ya se reflejaba en el informe que un 40% de las personas no utilizan absolutamente ningún método anticonceptivo. "Pero es que hay un 25% que dice que no lo han utilizado por sus prácticas sexuales. Y aquí es donde vamos a la educación y a la información que tenemos las personas", subraya Román.

"Las únicas prácticas sexuales que son riesgo cero para no adquirir un VIH o una infección de transmisión sexual son las caricias, los besos y la masturbación, nada más. Y la masturbación si no hablamos de viruela del mono o si no hablamos de sífilis o herpes genital. Pero el resto, el sexo oral tiene riesgo, el sexo anal tiene riesgo y hay mucha gente que piensa que no. Nosotros entrevistamos a todas aquellas personas que tienen infección de transmisión sexual, las llamamos para hacerles encuestas y estudios de contacto y les preguntamos sobre sus prácticas sexuales, y ellos piensan que no se van a transmitir de esta manera. Entonces, se le añade el importante grado de desinformación que tenemos", remarca.

Programa para abordar mejor las ITS. De Jerez a Andalucía

Román explica que en el año 2021 desde el distrito se decidió destinar más recursos a las ITS porque "vimos que era un problema de salud pública". De forma intuitiva desde Epidemiología comenzaron a construir un programa de mejora en el abordaje de las ITS y VIH, porque "se necesitaba un trabajo de equipo. Y no sólo de distintos especialistas como médicos de Atención Primaria, de Infecciones, Microbiología, Dermatología... Si no también en conocer y mejorar cómo llegan las personas al sistema".

Mientras se trabajaba en este plan desde Jerez, también se comenzó a elaborar un nuevo programa a nivel andaluz para las ITS y el VIH. "Nosotros al ser una zona más pequeña, trabajábamos más rápido y pudimos aportar mucho de lo que estábamos haciendo a lo que ya se estaba construyendo para Andalucía. Este nuevo plan (publicado en 2023) para mí es fantástico porque la atención a la ITS previa a su llegada se daba prácticamente en hospitales y en centros especializados (Sevilla y Granada), creando cierta desigualdad a nivel geográfico porque, las personas que vivían en zonas distantes a estos lugares no tenían accesibilidad para poder ser atendidos con la misma calidad que se les estaba atendiendo a ellos allí", explica Román.

El nuevo plan rompe con esta desigualdad y potencia la Atención Primaria como puerta de entrada a las ITS: "Se le dota de solicitud para pruebas, se le dota de los tratamientos de primera línea y se empieza a trabajar más intensamente en colaboración con Epidemiología para la realización de estudios de contactos para el ITS y VIH, que aunque parezca mentira no teníamos recursos para hacerlo. ¿Qué conseguimos con esto? Romper las cadenas de transmisión sobre todo de las personas asintomáticas. Personas que antes no eran diagnosticadas o eran mal diagnosticadas, se les diagnostican y además le hacemos un estudio de contactos para identificar de su entorno qué personas exactamente han podido estar infectadas y les hacemos sus pruebas". Desde el Distrito Jerez-Costa Noroeste (en menos de cinco años) entre el 25 y el 30% de los casos han sido identificados a través de los estudios de contactos.

Todo este cambio de paradigma ha hecho que al dar la puerta de entrada de la atención de las ITS a la Atención Primaria "haya roto con esa desigualdad que había, donde sólo se diagnosticaban determinados colectivos de riesgo que sabían dónde tenían que acudir. Ahora hay más formación y sensibilización entre los profesionales sanitarios y la población se siente segura de ser atendida y con garantía de confidencialidad".

Las ITS y su perspectiva de género

La epidemióloga pone énfasis en que la mayoría de las complicaciones la sufren las mujeres, "por eso nosotros siempre decimos que al tema del ITS además hay que darle una perspectiva de género". "Nos diagnostican más tarde, si nos diagnostican, tenemos menos síntomas con lo cual acudimos menos al sistema de salud, y somos las que principalmente sufrimos complicaciones. Pero no sólo nosotras, sino nuestros hijos cuando estamos embarazadas, nuestros fetos o nuestros hijos cuando nacen porque hay una transmisión vertical", explica.

Entre las consecuencias para las mujeres está la infertilidad, el cáncer, la enfermedad pélvica inflamatoria "o cuando estamos embarazadas, podemos sufrir amenaza de parto prematuro, aborto o la transmisión a nuestros propios hijos".

Jerez se suma a la red Fast-Track Cities

La iniciativa Fast-Track Cities es una red de trabajo internacional y una hoja de ruta para dar una respuesta acelerada al VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS) y salud sexual, que trabaja, a nivel municipal, para alcanzar el objetivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), denominado horizonte 95-95-95-95 para el año 2030.

Acto de los miembros del grupo Fast Track Jerez en los Claustros.

La red Fast-Track Cities se impulsó el Día Mundial del Sida de 2014 con la firma de la Declaración de París sobre Fast-Track Cities por parte de 26 ciudades de todo el mundo. En octubre de 2022, tuvo lugar la conferencia Fast-Track Cities 'Liderando juntos' en Sevilla, donde se llevó a cabo la firma de la Declaración de Sevilla. España es referente en la respuesta al VIH, ya que el 10 de octubre de 2022, 180 entidades locales se sumaron a la iniciativa Fast Track Cities, entre ellas Jerez. El comité ejecutivo de Jerez tuvo su primera reunión el 2 de febrero de 2023, constituyéndose así el punto de partida del 'Plan Fast-Track Jerez'.

"Trabajamos de manera colaborativa. Tenemos una web en la que nos damos a conocer, explicamos lo que somos, tenemos apartado de consultas, teléfonos de contacto... Hay muchísima información. Además, hacemos talleres y eventos, el próximo os invito a la UCA el 15 de mayo", avanza Román.

En el año 2024, hubo 807 casos de ITS en el Distrito Jerez-Costa Noroeste. El 15,6% de los nuevos casos de infección por VIH diagnosticados en el Distrito Jerez-Costa Noroeste en los 3 últimos años eran personas de 25 años o menos. Esta cifra en el año 2023 llegó a alcanzar el 29%. La estrategia Fast-Track dentro de la ciudad de Jerez es una iniciativa indispensable para mejorar la salud de su población.