Page: "Algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos"

El presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE en esa región, Emiliano García-Page, dos días después del Comité Federal en el que fue frontalmente atacado por parte de su partido, ha mandado un mensaje velado al respecto: "Algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos, y sin embargo tendrían que estar más atentos a los mensajes y las grabaciones que han hecho los chorizos".

Así lo ha dicho durante un acto este lunes en Uña (Cuenca), donde Page ha apuntado "No se puede gestionar la política desde el miedo. Sería mejor atacar a los problemas, o a los que los generan, que a los que los ponen de manifiesto". En su opinión, en política "hay gente que se empeña en demostrar tanta fuerza que no se da cuenta que con que una piedra se mueva, se tambalea todo el edificio". "Y eso es lo contrario a la fuerza. Eso es debilidad estructural", ha abundado en su discurso García-Page.

Asegura el mandatario castellanomanchego que lleva "muchos años" en el PSOE y ya ha visto "de todo", punto en el que ha querido poner el acento en que cuando uno gobierna, "no tiene tanta importancia la falta de crítica como la ausencia absoluta de autocrítica", y eso es "lo más grave".

"Algunos tienen tantas ganas de dar una impresión de fortaleza que no se han dado cuenta de que transmiten exactamente lo contrario", ha asegurado posteriormente en declaraciones a los medios.

Sin garantías de que no hay "nada más"

En otro orden de cosas, ha asegurado no haber salido "con garantías" de que no vaya a haber ningún escándalo más. En todo caso, ha deseado que "ojalá" pueda equivocarse "y no haya más problemas" para poder decir que "aquí se ha acabado la corrupción". "Para mí sería lo deseable".

Pero, con todo, le preocupa "de fondo" que "algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos, y sin embargo tendrían que estar más atentos a los mensajes y las grabaciones que han hecho los chorizos".

"Conozco al PSOE de una manera extraordinaria. Venimos de momentos difíciles, hemos pasado etapas durísimas, incluso muy graves en el pasado. Pero en el PSOE hay una fuerza innata que la dan los valores y los principios. Yo creo que el PSOE en un momento determinado tendrá que ser él mismo, no otra cosa", ha afirmado.

Sobre la petición alineada con la suya al respecto de sugerir convocar una cuestión de confianza en el Congreso realizada por Coalición Canaria, ha reparado en que "en la medida en que ellos apoyan al Gobierno como socios, tiene otra relevancia". "A lo mejor le hacen más caso que a mí, porque tienen votos en el Parlamento, y yo no tengo ninguno".

El problema para García-Page es que si Pedro Sánchez es "consciente" de que "no tiene la mayoría social", y es consciente de que "no se sabe ni siquiera lo que se va a encontrar mañana", en ese momento, lo democrático y "lo mejor para todos es testar la opinión".

Como reflexión, ha dicho que el PSOE "está muy por encima de sus dirigentes, los de hoy y los que vengan mañana". "Lo único que buscamos es estar orgullosos dentro de unos años", ha rematado.