Page prevé un adelanto electoral en 2026 y pide que sea antes de las municipales y las autonómicas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que las elecciones generales tendrán que ser en el año 2026, si bien ha dejado claro que no sabe cuál puede ser el momento "más adecuado" para el horizonte del PSOE. "Esto va a estar encapotado mucho tiempo. Cuando no hay un pleito, hay otro; cuando no hay un informe, hay dos".

En un encuentro informativo', ha reiterado en que no ve un "momento propicio" para los socialistas, si bien ha pedido que no vuelva a pasar lo que ocurrió en 2023, momento en el que Pedro Sánchez "mandó a la infantería de los alcaldes y presidentes autonómicos al frente de batalla esperando el resultado para las generales". "Eso no puede pasar otro vez, el PSOE se hundió en ayuntamientos y comunidades autónomas por la política nacional, es así de sencillo. Lo pueden llamar como quieran, pero es así de evidente, y por tanto las generales tienen que celebrarse con anterioridad de las municipales y autonómicas", ha abundado.

García-Page ha descartado que el Gobierno sea capaz de consensuar la aprobación del techo de gasto, de los Presupuestos Generales del Estado y de un nuevo modelo de financiación autonómica, un escenario ante el que se ha preguntado si al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al propio PSOE le compensa el "gasto político" en el que va a incurrir una vez fracasen las negociaciones, duda que ha hecho extensiva al papel particular de la vicepresidenta, María Jesús Montero, que además es "candidata en Andalucía".

Ha apuntado además que "lo triste" es que con once años de retraso para abordar el nuevo modelo de financiación, se empiece a hablar ahora de ello "por exigencias de independentistas".

"Solo sacamos en claro que hablaremos de esto por exigencias de los independentistas. Pero, a poquito que se quiera establecer un privilegio, va a haber una oposición frontal. Me gustaría que de todos los socialistas", ha indicado.

Zanjando que, en cualquier caso, "no va a salir" ninguno de estos propósitos, algo "evidente", ha pedido

No puedes repetir más veces eso de que todo el mundo va a salir ganando, porque eso es faltar a la verdad. No se trata de que todos tengamos más dinero, pero tenemos que estar pidiendo lo que nos deben desde hace 11 años.

"Si el documento que va a regir es el de ERC, no solo no va a prosperar sino que ni lo apoyar mucha gente del PSOE".

Ha recordado en este punto que hay cuatro regiones infrafinanciadas, como son Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. "Y las cuatro hemos pedido un fondo compensatorio, como lo pidió María Jesús Montero cuando era consejera en Andalucía, pero ahora no quieren aprobarlo. Y eso era un acuerdo posible".

Califica de "horroroso" el informe de la UCO

Asimismo, García-Page ha afirmado que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo es "horroroso para alguien que milita en el PSOE" y ha lamentado que "todo el núcleo duro" del presidente del Gobierno están "implicados de una forma u otra" en algún sumario.

El presidente castellanomanchego ha analizado que el Tribunal Supremo ha acordado este miércoles la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han robustecido los consistentes indicios contra él.

Sobre este asunto, García-Page ve "lógico" que se ponga en libertad de Cerdán, porque la prisión provisional "tendría que ser siempre una excepción y aplicarse lo menos posible" y ha señalado que "la conclusión de fondo" es que el juez "ya tiene suficiente documentación como para poder proceder", en alusión al informe de la UCO que se ha conocido este martes y que "da la apariencia de no ser el último", ha dicho.

Para García-Page, este informe es "sinceramente es horroroso para alguien que milita en el Partido Socialista" y aunque ha subrayado la importancia de la presunción de inocencia y ha deseado que "todo esto fuera una pesadilla", ha destacado la profesionalidad de la UCO.

Con todo, ha añadido que tras conocer el informe se le plantea "un problema casi moral", que supone que "todo el núcleo duro" del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ve "implicado de una forma u otra en uno o en otro sumario" y ha asegurado que quiere "creer a todo el mundo cuando dicen que no se conocen, porque esas cosas pueden pasar".

Sin embargo, ha reconocido que lo que más le ha llamado la atención y que incluso le parece "ofensivo" es que "desde el minuto uno de ganar las primarias ya se estaba concertando con las empresas y con las constructoras".

"Si se llegan a demostrar todas estas informaciones, es corrupción", ha sostenido García-Page, que ha rechazado establecer categorías en dicha corrupción, porque a su juicio es "muy dañino" para la convivencia democrática y para el PSOE, ya que ha lamentado que "como mínimo" la formación se ve "afectada y manchada" por "la sombra de la duda".

También ha denunciado que estas situaciones generan desconfianza en la ciudadanía, algo que es "muy grave".

"El ciudadano tiene derecho a ofenderse mucho porque son personas que han mandado mucho, que han decidido mucho, que lo han hecho en el entorno más directo del poder y por tanto es inevitable estar dolorido, muy dolorido", ha señalado el también secretario general de los socialistas en Castilla-La Mancha.

Por todo ello, ha considerado que "lo importante es que paguen lo más duro posible con las consecuencias" quienes se vean imputados y se determine que son culpables, de forma que sea "muy claro, que sea aleccionador".

En cuanto a si Pedro Sánchez ha tenido alguna responsabilidad, al menos en nombrar a Cerdán y Ábalos, García-Page se ha mostrado partidario de "aclarar los hechos en condiciones" y ha mostrado su preocupación de que "todos los que está afectados o imputados, si quieren el día de mañana, implicar, sea verdad o mentira" a otras autoridades o al propio Sánchez, puede generar "un lío monumental"