El Parlamento celebra hoy la Constitución de 1978 en un ambiente de crispación política y sin la mitad de los grupos

La Cortes Generales celebrarán este sábado, 6 de diciembre, el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en un clima de crispación política y con el 'plante' de más de la mitad de los grupos parlamentarios, entre ellos los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Salón de Pasos Perdidos será el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

Pero sobre todo un año en el que la tensión y la crispación han marcado el curso político y jurídico, con socialistas y 'populares' principalmente enfrentados por diversos asuntos, entre ellos los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, el 'caso Koldo' ha provocado, de entrada, la prisión provisional para los dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aún diputado del Grupo Mixto, y Santos Cerdán --ahora está en libertad--, así como del exasesor de Ábalos, Koldo García.

Otros conflictos

Otro de los hitos de este año ha sido la condena de inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos privados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, un fallo que el Gobierno acata pero que le ha llevado a criticarlo e incluso a hablar de 'lawfare'. De hecho, siguen defendiendo la inocencia de García Ortiz.

También han estado encima de la mesa diversos conflictos de atribuciones entre el Congreso y el Senado, con mayoría absoluta del PP; la crisis con los cribados de cáncer de mama en Andalucía; la salida del Gobierno valenciano de su presidente, Carlos Mazón, tras su gestión de la dana de 2024; el adelanto electoral en Extremadura por la ruptura del PP con Vox --ahora están en plena campaña--; o la reciente ruptura del pacto de investidura de Junts con el Gobierno.

Este último episodio ha provocado que Sánchez se enfrente desde hace semanas a una mayoría absoluta en contra en el Congreso, como se evidenció recientemente con el rechazo de la senda de déficit aprobado por el Consejo de Ministros, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales de 2026.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó de nuevo la misma senda de déficit, que se votará en el Pleno de la próxima semana, si bien antes Sánchez ha tratado de acercarse a Junts aprobando un paquete de medidas de financiación para los ayuntamientos y empresas, como así solicitaban los de Carles Puigdemont.

Sin embargo, desde Junts insisten en que la ruptura es firme. Así las cosas, todo apunta a que el Congreso volverá a tumbar este nuevo intento del Gobierno por tratar de presentar y aprobar sus primeros Presupuestos de esta legislatura.

Con todos estos asuntos encima de la mesa, parece más que probable que este 6 de diciembre se respire cierta tensión en el acto con motivo del aniversario de la Constitución, que comenzará las doce del mediodía en el Salón de Pasos Perdidos. Antes del tradicional discurso de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, niños alumnos de Primaria de distintas nacionalidades europeas darán lectura de artículos de la Constitución.

Así, Paula Martínez Gernhardt y Camilo Cuesta Aschenberg leerán en alemán el artículo 23, que reconoce el derecho a la participación política ciudadana; Gael Camus Nogales y Mariam Belayachi Chaves leerán en francés el artículo 27, que regula el derecho a la educación, y, seguidamente, Emma Tutone Montilla recitará en italiano el artículo 48, dedicado a la juventud.

Los actos de conmemoración de la Carta Magna se iniciarán a las 10.30 horas, con el izado solemne de la bandera nacional en la Carrera de San Jerónimo, y a continuación, a partir de las 11.20 horas, Armengol y el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, saludarán a los invitados al acto principal.

Además de Armengol y Rollán, está confirmada la presencia del presidente del Gobierno y el grueso de su Gabinete de Ministros, de integrantes de las Mesas del Congreso y del Senado, del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de representantes del Poder Judicial y de miembros de la sociedad civil.

Ausencia de independentistas,nacionalistas, Podemos y Vox

Quienes ya se han borrado del evento son los socios parlamentarios del Gobierno, esto es, ERC, Bildu, PNV y BNG, así como Junts, según confirmaron a Europa Press fuentes de estas formaciones. Tampoco acudirán representación de Podemos porque tanto su líder, Ione Belarra, como la eurodiputada Irene Montero se trasladarán a Extremadura para participar en la campaña electoral.

Entre las bajas también se encuentran los diputados y senadores de Vox pues, tal y como recordaron recientemente, los de Santiago Abascal no asistirán a ningún acto oficial en el que "no puedan coger un micrófono y denunciar la acción criminal y corrupta del Ejecutivo". Su portavoz, Pepa Millán, hará unas declaraciones a la entrada y luego se irá.

De hecho, Vox no participó ya el pasado 21 de noviembre del acto que el Congreso celebró por los 50 años de la reinstauración de la Monarquía, 'plantando' así a los Reyes, que lo presidieron junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Así las cosas, los diputados y senadores del PSOE y el PP coparán este sábado el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde al término del acto se celebrarán previsiblemente los conocidos 'corrillos' entre políticos y periodistas.

Izado solemne de la bandera nacional

El izado solemne de la bandera nacional en la Carrera de San Jerónimo que, además de con Armengol y Rollán, contará con la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, así como representantes parlamentarios y presidentes y jefes de las delegaciones de parlamentos iberoamericanos.

A las 10.30 horas, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Cálderon, recibirá a los presidentes de las Cámaras y los acompañará para recibir los Honores de Ordenanza. Concluidos los honores, el mando de la compañía dará novedades a los presidentes, que pasarán revista a la Fuerza.

A continuación, el equipo de izado se dirige con la bandera extendida hacia la Carrera de San Jerónimo donde se procederá a la interpretación del Himno Nacional por la Unidad de Música al tiempo que se procede al izado. Posteriormente, un relator leerá la efeméride por el Día de la Constitución y posteriormente tendrán lugar el desfile de la Fuerza con el que concluirá el acto de izado solemne.

Los actos de conmemoración de la Carta Magna de 1978 concluirán los días 12 y 13 de diciembre, para cuando están previstas las Jornadas de Puertas Abiertas, durante las que los ciudadanos que así lo deseen pueden pasearse por el Palacio del Congreso y conocer algunas de las salas más emblemáticas de la Cámara Baja, entre ellas, el hemiciclo.