Pérez Llorca llamó a Mazón el 29-O a las 18:57 y éste le indicó que esa mañana había problemas en La Ribera

El candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado a la juez que investiga la gestión de la dana que llamó al presidente por la tarde, sobre las 19:00, cree que para preguntarle por Utiel (Valencia), y éste le indicó que por la mañana había habido problemas en la zona de La Ribera.

Pérez Llorca se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juzgado que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 229 víctimas mortales. Lo ha precedido en el turno el dueño de El Ventorro, el restaurante donde comió Mazón con la periodista Maribel Vilaplana el día de la riada.

El testigo se ha presentado en el juzgado antes de las 11:00 y ha entrado por el garaje. Su testimonio, que ha empezado sobre las 11:45, se ha centrado en las llamadas que realizó el día de la dana a la entonces titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, encargada de las emergencias e investigada en la causa, y a Mazón.

En concreto, Pérez Llorca ha sido citado a declarar por las comunicaciones que mantuvo con Pradas el día de la dana: a las 18:57 horas, llamada perdida; a las 18:58, llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59, una entrante de 9 segundos.

Por su parte, Mazón mantuvo a las 18:57 dos llamadas con él que, según la juez, deben de "ponerse en contexto" con las que se intercambiaron la exconsellera y Mazón a las 18.16 horas, llamada saliente de siete segundos; a las 18:25, una saliente de 43 segundos y las 18:30, entrante de 33 segundos. Para la magistrada, los intercambios e intercambios de los tres pueden, en el caso de Pérez Llorca, "proporcionar información" sobre ese día.

El testigo ha aclarado, en primer lugar, que tiene una relación "cordial" con Mazón, y ha relatado que su relación con Pradas es de "compañera de partido" y, con su exnúmero dos, Emilio Argüeso, tiene también una relación "cordial".

Respecto a las conversaciones con Mazón, el testigo ha manifestado que fue él quien le llamó porque "tiene función orgánica en el PP", ha dicho, y "por la sensibilidad que tienen los alcaldes, para que le diese información". "Fue una conversación muy rápida, a las 18.57 horas", ha especificado.

Según ha explicado, él llamó a Mazón tras ver una imagen de Utiel -cree- y éste le dijo que había habido problemas por la mañana en la zona de La Ribera. A partir de ahí ha comentado que decidió llamar a alcaldes de la zona para enterarse de lo que estaba ocurriendo. En la conversación con Mazón, éste no le dijo dónde estaba.

Sobre Pradas, el popular ha explicado que se cruzaron inicialmente llamadas y ella le comentó en un momento dado que no podía atenderle porque "tenía mucho trabajo". Ha indicado que decidió llamar a la exconsellera porque vio unas imágenes de la lluvia en una cafetería y quería saber qué estaba pasando. Ese día estaba en Alicante, firmando un convenio, y luego comió en Villajoyosa.

El dueño del Ventorro

El dueño de El Ventorro ha declarado ante la juez que no escuchó llamadas de Mazón y que éste abandonó el local junto a la comunicadora entre las 18:30 horas y las 19:00, cuando no había más clientes. El hostelero se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la instructora.

El dueño de El Ventorro fue citado en este procedimiento puesto que, según se desprende de una resolución de la juez, fue la única persona que entraba y salía de la sala donde comían Mazón y la periodista -un reservado- y por si pudo haber escuchado alguna llamada del president con la ex consellera de Interior y Emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa. El testigo ha explicado que conoce a Mazón pero no guarda amistad ni enemistad con él, simplemente es cliente de su restaurante, según su testimonio.

Ha marrado que el día de la dana, Mazón y Vilaplana comieron en su restaurante, en un reservado que tiene en el primer piso, y ha indicado que la reserva se hizo desde la Generalitat dos o tres días antes. El primero que llegó al restaurante fue Mazón, entre las 14:15 y las 14:30, solo y sin escolta, y le sirvieron agua y unas olivas. Más tarde, sobre las 14:50 o las 15:00, se acercó Vilaplana y se le acompañó hasta el reservado.

Una vez juntos, el hostelero ha explicado que subió el personalmente para tomar nota de lo que iban a comer y ambos permanecieron allí hasta las 18:30 o las 19:00 aproximadamente. "Más tarde de las 19:00 no y, como pronto, a las 18:25 horas", ha apostillado. A las 18.15 ya no quedaban más clientes en el restaurante, ha dicho.

Ha explicado que durante la comida subió varias veces al reservado y no vio a Mazón hablando por teléfono. Ha concretado que entraría unas siete u ocho veces y no recuerda al 'president' en funciones al teléfono. Tampoco sabe si lo tenía encima de la mesa, no lo recuerda. El restaurador ha manifestado, además, que durante la comida "nunca" vio preocupado al 'president'.

En un momento determinado, el restaurador ha indicado que llamaron de la Generalitat porque Mazón tenía que firmar unos papeles, con lo que acudió "un señor" allí con un sobre, se lo dio al 'president' y regresó a los cinco minutos para recogerlos. El testigo no estuvo presente mientras los leía y los firmaba, ha dicho. "Los papeles los trajo un señor que no se identificó y que no conocía. Entró solo", ha expuesto.

Ha señalado que la última vez que subió al reservado sería sobre las 17:00, cuando cree que acabaron ambos de comer. Preguntado por el hecho de que Pradas intentara llamar a Mazón a las 16:29, el testigo ha manifestado que la compañía Movistar no tiene problemas en su local, pero otras como Orange o Vodafone pueden dar problemas.