El PNV ve al Gobierno "en 'shock" y cree que habrá elecciones generales en 2026

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado que ve al Gobierno de Pedro Sánchez "en shock" y no sabe "cuánto va a poder aguantar la crisis", por lo que ha indicado que "apostaría" que en 2026 va a haber elecciones aunque no sabe la fecha.

En una entrevista en Onda Vasca, Vaquero ha reconocido que el panorama está "complicado", "el peligro de la legislatura cada vez es más grande" y la "preocupación mayor".

"Vemos un Gobierno en shock" que "no sabe contestar con contundencia a todo lo que le está viniendo encima y las denuncias de machismo" dentro del partido que "no han sabido resolver", ha señalado.

La portavoz jeltzale ha incidido en "el enfado en las filas socialistas porque las mujeres no entienden qué está pasando dentro del partido".

Preguntada por el apoyo al Gobierno del PNV, ha remarcado que su formación está pidiendo "que se actúe con contundencia y con transparencia" y está haciendo "un seguimiento de estos casos que salen día a día".

"Queremos que, ante la gravedad, se actúe con serenidad porque muchas veces actuar de manera precipitada no es bueno", ha indicado Vaquero, que ha recordado que su grupo son solo cinco diputados "y quieren hacer una labor responsable y no alterar más el triste panorama político" de la Cámara Baja.

Ha reiterado que la línea roja para actuar sería la misma que utilizaron para el PP, pero ha reconocido que "es verdad que estas ultimas noticias que no dejan de salir todos los días hacen muy difícil abordar cualquier proyecto con una confianza con la que deben abordarse los temas en política".

El PNV tiene un acuerdo de investidura que quiere que se materialice mientras dure la legislatura, ha indicado Vaquero, que ha puntualizado que lo que dure esta "no está en manos de Sánchez".

"El presidente del Gobierno tiene el botón para convocar las elecciones pero lo que no sabemos es cuánto va a poder aguantar en este crisis, ya no sólo de confianza en el Congreso para sacar los proyectos sino también en la brecha que se está abriendo en su propio partido en el tema de las denuncias de los acosos sexuales", ha remarcado.

En relación a las transferencias pendientes, ha pedido a Sánchez "un mayor grado de implicación en los ministerios" para culminar los traspasos.

La portavoz del PNV ha señalado que su grupo "prácticamente no tiene relación con el PP", un partido "que ha ido rompiendo puentes" en muchos temas.

Ha remarcado que el PNV no irá con Vox "ni a heredar" porque "no es un partido democrático".

Preguntada por el caso del fiscal general del Estado, Vaquero ha contestado que se trata de un caso de "law fair" y en relación a las declaraciones José María Aznar en las que afirmó que "el que pueda hacer que haga" ha señalado que es "lamentable" que un expresidente haga afirmaciones de este tipo.