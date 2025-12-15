El PP se personará en la causa contra Leire Díez y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que el PP se ha personado en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra la exmilitante Leire Díez y el expresidente de SEPI Vicente Fernández sobre presuntas irregularidades en contratos públicos.

"El PP no va a permanecer impasible y en la nueva trama, la trama Montero, que explosionó la semana pasada, el PP se ha personado en la misma", ha anunciado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP, en alusión a que el expresidente de la SEPI fue colaborador de la vicepresidenta primera del Gobierno.

Gamarra se ha referido a esta nueva causa que investiga la Audiencia Nacional como "la trama Montero" y ha dicho que "están todos aquellos que desde la SEPI crearon una SEPI paralela". Según ha añadido, esto ya "está afectando a nuevas instituciones y dependencias del Gobierno".

Así, la dirigente del PP ha señalado que esta "trama" afecta al expresidente de la SEPI, a la "incombustible" Leire Díez y también a Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Conexiones con el Ministerio de Ribera y Aagesen

Según ha subrayado, se investigan "contrataciones públicas" en empresas relacionadas "directamente" con el Ministerio de Hacienda que dirige Montero y con el Ministerio de Transición Ecológica de las ministras Sara Aagesen y Teresa Ribera.

En este punto, Gamarra ha defendido llegar hasta el final de la "trama Montero" para saber si hay implicación de la vicepresidenta primera en las presuntas contrataciones irregulares en el marco de la SEPI.

"Decimos claramente que podrán huir del Parlamento, pero no podrán huir de la justicia, como no podrán huir de las urnas cuando los españoles tengamos la posibilidad de votar y decidir", ha enfatizado.

La causa está bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional y la impulsó la Fiscalía Anticorrupción. Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, fueron puestos en libertad el pasado sábado, si bien el juez Antonio Piña les impuso las medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en sede judicial.