Pradales acusa al PP de "revictimizar" a las víctimas de ETA con su "demagogia y manipulación" sobre los presos

El lendakari Imanol Pradales y el vicelendakari Mikel Torres, el jueves, en el pleno en el Parlamento vasco.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha acusado al PP de "revictimizar" a los damnificados por el terrorismo de ETA al recurrir a "la demagogia y la manipulación" para criticar la política penitenciaria del Gobierno Vasco, sobre la que ha subrayado que "cumple estrictamente la ley".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta del PP sobre la política penitenciara del Ejecutivo autonómico.

El parlamentario y presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al Gobierno vasco de otorgar un "trato de favor" a los presos de ETA, dado que -según ha dicho- pretende "sacarlos" a la calle "sin arrepentimiento ni colaboración con la Justicia".

De Andrés ha acusado al Ejecutivo autonómico de incurrir en tal grado de "corrupción moral" que "se pone al nivel de quienes silencian y comprenden los crímenes terroristas".

"La sociedad no les debe nada, pero ustedes tienen un trato político con ellos y con sus socios del Partido Socialista, y se nota. Ustedes están burlando a los jueces y a los fiscales a ver si les sale bien el regate", ha manifestado.

En su respuesta, Pradales ha recordado a De Andrés que "los presos y presas de la banda terrorista ETA tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de presos". "No existe ningún privilegio, solo la aplicación de la ley", ha subrayado, tras lo que ha reclamado al dirigente 'popular' que "respete" al Parlamento, al Gobierno Vasco y a las propias víctimas del terrorismo.

"Nunca es tarde para recuperar la moderación, para desterrar la crispación y la polarización madrileña que ustedes traen también con esta cuestión a esta Cámara. Nunca es tarde para abandonar la demagogia, señor de Andrés", ha afirmado.

Pradales ha reprochado a De Andrés que en lugar de hablar directamente con el Departamento de Justicia para conocer sus explicaciones acerca del tratamiento penitenciario a los presos, "ha preferido" plantear este asunto "rodeado de cámaras y de micrófonos" para conseguir "un video llamativo".

"Repugnancia" ante los crímenes de ETA

El lehendakari ha subrayado que le "repugnan" todos los delitos cometidos por ETA: "la extorsión, la persecución, las amenazas, los chantajes, las bombas, los secuestros, los tiros en la nuca". "Me repugnan profundamente todos los atentados contra la dignidad de una persona, contra la vida de una persona; me repugna la falta de reconocimiento del daño injusto causado", ha añadido.

En todo caso, ha recordado al PP que las decisiones sobre progresiones de grado o sobre otros aspectos penitenciarios que afectan a los reclusos se adoptan a partir de los informes "personalizados" que elaboran los técnicos de prisiones.

Dichos informes -ha explicado- se elevan a la junta de tratamiento correspondiente, "compuesta por funcionarios del sistema penitenciario". Además, ha señalado que todas estas decisiones "se someten al control de legalidad a través del Ministerio Fiscal o el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria", y que "en todo caso, es un juez o una juez quien tiene la última palabra".

De esa forma, ha subrayado que estas decisiones se adoptan "cumpliendo estrictamente la ley" o, en este caso, el reglamento penitenciario que --según ha recordado-- fue aprobado por el Gobierno de España en 1996.

"Deje de manipular"

En la misma línea, ha destacado que las decisiones definitivas sobre todas estas medidas "las adoptan jueces y juezas que sufrieron en primera persona coacciones, amenazas o atentados", por lo que ha reclamado "respeto" a De Andrés, a quien ha exigido que "deje de manipular".

"Dejen ya de vender como privilegios decisiones tomadas con el aval profesional, judicial y legal, señor de Andrés; pues la igualdad ante la ley, su cumplimiento, la reinserción, son principios fundamentales en democracia, es lo que diferencia a la democracia de otros regímenes", ha afirmado.

Pradales se ha dirigido al presidente del PP vasco para invitarle a que "si no le gusta" la normativa que regula este tema, su partido "podría haberlo modificado durante los 15 años que gobernó en España". El lehendakari también ha reprochado al dirigente 'popular' que con este tipo de mensajes, está "revictimizando" a los damnificados por el terrorismo, "que son siempre los grandes perjudicados".