El presidente de la Diputación de Cáceres (PSOE), sobre Gallardo: "Que pida disculpas y dimita"

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura se reúne este lunes tras la derrota de la formación en las elecciones autonómicas de este pasado domingo. En estos comicios, el PSOE, liderado por Miguel Ángel Gallardo, ha obtenido 18 diputados, el peor resultado en la historia del partido en la región y que representa 10 parlamentarios menos que los 28 con los que empató en 2023 con el PP.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido la dimisión del secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, tras los resultados del partido en las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo, en las que los socialistas han obtenido el peor resultado en la historia de la región, con la pérdida de 10 escaños en la Asamblea de Extremadura.

Morales, que ha sido secretario provincial del PSOE en Cáceres durante doce años, ya mostró su desacuerdo con que Gallardo fuera el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura ante el procesamiento por el caso del hermano de Pedro Sánchez, cuyo juicio se celebrará en mayo, en Badajoz.

"Los resultados han sido un auténtico desastre, un desastre sin paliativos. Además, no hay ninguna justificación que se pueda poner encima de la mesa", ha sentenciado Morales, que ha solicitado a Gallardo que "pida disculpas y dimita".

El presidente de la institución provincial ha manifestado que "el PSOE en Extremadura ha cosechado un rotundo fracaso de la mano de Miguel Ángel Gallardo", por lo que "lo lógico es dimitir, irse para tu casa y que el partido, a través de los órganos del partido, de los estatutos, nombrara una gestora y se empezara a reconstruir este partido para el futuro".

Así de contundente ha sido Morales en declaraciones a los medios en las que ha recordado que él ya anunció en su día que Gallardo "no era el mejor candidato". "Las circunstancias que han conllevado a elegirlo como candidato no han sido las óptimas, la propia circunstancia suya, mediática, judicial, y luego la empatía con la ciudadanía, no hacía que fuera un buen candidato", ha criticado.

"Yo creo que lo que se merecían los militantes y todos los ciudadanos, una vez que los ciudadanos de Extremadura han hablado alto y claro, pues haber dimitido ayer. Pedir disculpas a todos los militantes, al partido, pedir disculpas y dimitir", ha insistido.

Respecto a la convocatoria de la Ejecutiva Regional del PSOE que Gallardo ha convocado para este lunes, Morales dice que no sabe con qué motivo o qué se pretende con ello, y ha abogado por que Gallardo asuma la "responsabilidad" del resultado, así como "aquellos que lo apoyaron, aquellos que lo auparon".

"Esto, obviamente, pasa por una catarsis del PSOE y de Extremadura, buscar nueva gente, una nueva gestora que ponga orden, que planifique el futuro y que tengamos nuevamente el apoyo de la ciudadanía", ha subrayado Morales, que ha añadido que "no hay más paños calientes" y "no hay más justificación".

También se ha referido a la abstención "tan elevada" que hubo en los comicios, parte de ella de los votantes socialistas porque "toda la gente está muy triste". "Lo que está claro es que el haber sido elegido dos veces por primarias como secretario general del partido no auguraba o no garantizaba que podía ser un buen candidato, como de hecho se ha demostrado y como algunos lo dijimos en los órganos internos del partido", ha insistido.

En relación al futuro, Morales ha recordado que en 2027 se celebrarán elecciones municipales por lo que hay que empezar ya "a buscar la confianza de la ciudadanía extremeña, la empatía que necesita este partido para trabajar diariamente en las instituciones que gobernamos, las dos diputaciones, la inmensa mayoría de los municipios de Cáceres y Badajoz, y la gente necesita respuestas".

"Yo apelo a la responsabilidad del secretario regional, que debe dejarlo cuanto antes, para que el partido ponga una gestora y se inicie una nueva etapa en el Partido Socialista Obrero Español", ha concluido.