El PSOE acusa al PP de "especular" con la vivienda: "Los españoles se ponen a temblar cuando proponen nuevas medidas"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha acusado al Partido Popular de utilizar la vivienda para "especular", al tiempo que ha aplaudido la gestión del presidente catalán, Salvador Illa, en esta materia frente a la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha recriminado que opte por la "desregularización del mercado inmobiliario" para "beneficiar a los especuladores salvajes".

En este contexto, Peña le ha pedido al PP a un "cambio de actitud" y no rechazar las propuestas del PSOE. "Le pediría que ya que no propone, no rechacen", ha dicho la portavoz socialista en declaraciones a los medios antes de participar en el homenaje del ayuntamiento de Miranda de Ebro a las víctimas del Campo de Concentración de Miranda, que acoge el Centro Cívico Raimundo Porres.

Tras sacar pecho de los datos "macro y micro" de España y asegurar que el país va como "una bala", Peña ha reconocido que no es fácil legislar en competencia de vivienda ya que "la gran mayoría" está en manos de los gobiernos autonómicos y municipales, por lo que ha llamado a un "compromiso de todos".

"Tenemos que reconocer, sin hacernos trampas al solitario, que no es fácil, porque para los socialistas la vivienda es un derecho y para el Partido Popular es un bien con el que especular", ha señalado, comparando en este sentido el modelo que encarna Illa en Cataluña frente al de Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Según ha explicado, Illa "ha conseguido que en los últimos meses se haya frenado hasta en un 5% el aumento de los precios del alquiler en lugar tensionados y, además, han puesto en marcha un plan integral de vivienda con recursos propios" frente a Ayuso, ha continuado, que ha optado por la "deslegularización del mercado inmobiliario, por beneficiar a los especuladores salvajes y por dejar abandonados a los vecinos de Madrid", ha apostillado.

Asimismo, ha recriminado a la mandataria regional que haga pagar a los madrileños "un 10% más del alquiler del que podrían ahorrarse" por negarse a querer aplicar una "medida beneficiosa de la ley estatal" como ha hecho Illa en Cataluña donde, según ha cifrado, los precios del alquiler han disminuido entre un 3 y un 5%.

Al hilo, Peña ha proseguido que los españoles se ponen "a temblar" cuando el PP habla de vivienda o "pretende" vender nuevas medidas en esta materia, ha señalado, precisamente cuando este sábado se reúnen el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones en Asturias para perfilar la agenda del PP en 2025, con la vivienda como tema clave.

"El Partido Popular, además, cuando tiene que hablar de vivienda y no se le ocurre nada, se saca siempre de la manga esa ley antiocupación", ha criticado, recordando que España cuenta con el delito de allanamiento que supone la actuación inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en caso de ocupación de tu primera o segunda vivienda.