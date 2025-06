El Gobierno califica la concentración del PP de "gatillazo antológico"

Varios miembros del Gobierno han reaccionado este domingo en redes sociales a la concentración del Partido Popular celebrada en la Plaza de España de Madrid bajo el lema Mafia o democracia. "El gatillazo es antológico", ha afirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En un mensaje en su cuenta de X, compartiendo unas imágenes aéreas de la concentración ofrecidas por Telemadrid, Puente ha escrito: "Y te lo cuenta Teleayuso en directo. Luego las crónicas tratarán de disfrazarlo. Pero la realidad es que la mafia ha demostrado un escaso poder de convocatoria. #mafiapepera".

El PP ha cifrado la asistencia en más de 100.000 personas mientras que la Delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra a entre 45.000 y 50.000 personas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que la concentración sólo ha reunido a "la mitad de la mitad de lo que esperaban". "Ni gastándose el dinero en autobuses, cuñas de radio y anuncios en redes sociales y apps", ha enmarcado Bolaños.

"El PP no carbura porque no tiene ningún proyecto para España. Ellos crispando y nosotros gobernando. Cada uno en su sitio hasta 2027", ha remachado Bolaños para descartar cualquier escenario que no sea finalizar la legislatura en su plazo estipulado.

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha ironizado que "Estopa mete más gente en el Metropolitano de Madrid que el apocalíptico Feijóo en la Plaza de España".

"El partido de la Gürtel o la Kitchen y que mantiene su sede pagada con dinero negro se manifiesta bajo el lema Mafia o democracia. Ver para creer", ha apuntado en redes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La socialista andaluza ha rematado que "los españoles votaron y decidieron que Feijóo estuviera en la oposición y ya sería hora que el PP lo asumiera y lo aceptara".

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que el PP ha llenado "de odio y de insultos, pero no de gente" la Plaza de España de Madrid.

El PSOE ve "raquítica" la manifestación: "Feijóo es un fracaso"

En la misma línea, el PSOE ha considerado la manifestación "raquítica" y ha calificado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de "fracaso". "El Partido Popular, la formación política que presume de tener más de 800.000 militantes, no ha logrado hoy juntar ni a 45.000 en la Plaza de España", ha señalado la organización socialista en un comunicado, en el que han incidido en tildar de "pinchazo" a la manifestación y sostener sobre Feijóo que es "un hombre llamado fracaso".

"No ha logrado ni superar las cifras de anteriores manifestaciones convocadas por el PP", han agregado al recordar que la concentración se ha llevado a cabo en una ciudad con una población que se mide en millones y pese a los autobuses venidos de todo el país. Por ello, han arremetido contra directamente el jefe de los populares y han lanzado que el apellido que le acompaña desde julio de 2023 es el de "fracaso".

"Con un lema vergonzoso y unos discursos sonrojantes, hoy ha quedado claro que ni Feijóo entiende España, ni España quiere a Feijóo. Que los españoles y españolas no soportan más esta forma de hacer política del PP, que en realidad es la antipolítica y el método ultra", han añadido. "Que la frustración personal nunca es buena consejera para una alternativa", han señalado para cargar personalmente de nuevo contra Feijóo.

En resumen, desde el PSOE han defendido que este domingo Feijóo se ha llevado "una enmienda a la totalidad a sus formas y artimañas", por lo que han apostado con miras más amplias que "España seguirá por la senda del progreso económico y los avances sociales". "Pedro Sánchez al frente del Gobierno, y Feijóo en la oposición. Cada uno en su puesto hasta 2027, y más allá", han remachado.