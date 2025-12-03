El PSOE reúne a las responsables de Igualdad para tratar las denuncias a Salazar

La Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE ha convocado una reunión la noche de este miércoles con las secretarias y portavoces de esta área en las federaciones regionales para, entre otros asuntos, tratar las denuncias por acoso contra el ex dirigente socialista Paco Salazar.

Según ha adelantado El País y han confirmado fuentes de Ferraz, el PSOE ha decidido reunir a las responsables del partido en materia de igualdad, de manera telemática, para entre otros temas tratar las denuncias por acoso de dos militantes del partido contra el que fuera alto cargo en Moncloa y miembro de la Ejecutiva del partido Paco Salazar, quien se dio de baja como afilado la semana pasada.

Fuentes de Ferraz han especificado que estas reuniones se dan "con cierta frecuencia" y han informado de que en la de hoy "obviamente" hablarán de las denuncias contra Salazar.

La reunión tendrá lugar días después de que eldiario.es publicara que las denuncias de las militantes habían desaparecido del canal interno del PSOE en el que se hicieron y que Ferraz asegurara que no se trataba de un "borrado" sino de un error informático a subsanar.