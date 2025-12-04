Renuncia el gestor del hospital de Torrejón tras los audios en los que pedía más lista de espera para obtener más beneficios

El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha solicitado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón (Madrid) tras la publicación de una grabación en la que pedía aumentar las listas de espera de este centro público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.

Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".

Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid.

El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".

Tras conocer que el CEO ha solicitado desvincularse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón, la Consejería de Sanidad ha cancelado la reunión con carácter de urgencia prevista este jueves con los directivos de la empresa, entre los que se encontraba Pablo Gallart, y ha solicitado una nueva con el máximo responsable de la compañía.

La grabación publicada por El País corresponde a una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre en la que Pablo Gallart ordenó subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart, quien reclama la idea de "hacer iteraciones" o ajustes para "alcanzar un Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de cuatro o cinco millones".