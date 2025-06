El Rey destaca las "valiosas contribuciones a la seguridad colectiva" y la alianza con la OTAN para fortalecer a la UE

Felipe VI ha apelado este viernes a la unidad de Europa y a aumentar la "influencia" del bloque frente a la inestabilidad e incertidumbre del contexto internacional, un reto para el que ha abogado por defender los principios y valores que rigen el orden internacional y la paz, también con "valiosas contribuciones a la seguridad colectiva" y con el fortalecimiento de alianzas como la que existe con la OTAN, "de la que tanto depende la seguridad de Europa".

"No podemos empezar a fortalecer nuestras capacidades -no tendría sentido hacerlo- sin considerar nuestras alianzas, y en particular la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), de la que tanto depende la seguridad en Europa", ha dicho Felipe VI durante la ceremonia de clausura de la promoción 2024-2025 del Colegio de Europa en el Teatro de Brujas (Bélgica), en un discurso en el que también ha tenido palabras para la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo.

"A lo que podemos aspirar, y debemos aspirar, es a aumentar nuestra influencia y hablar con una voz más efectiva y reconocible", ha expresado Felipe VI, para después avisar de que sólo será posible si como europeos "seguimos haciendo nuestras valiosas contribuciones a la seguridad colectiva y nos dotamos de los medios para mantener y defender los principios que creemos que deben seguir rigiendo el orden internacional y la paz entre las naciones".

"Los recursos combinados y las fuerzas armadas de los estados miembro tienen un enorme potencial; su prestigio es indiscutible. Sin embargo, es necesario avanzar mucho en la alineación de los recursos, la capacidad de planificación, las estructuras de mando y las industrias de defensa", ha remachado.

También ha defendido que el vínculo transatlántico, en tanto que "marco estratégico emblemático", "no es sólo una opción política determinada por el azar", sino que es una forma de "entender nuestro lugar en el mundo", como comunidad basada en valores forjados sobre los convulsos años del siglo XX.

Felipe VI ha querido recordar en su discurso al expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors para poner en valor el proyecto europeo frente a la "gran agitación geopolítica" actual por la que el multilateralismo, el atlantismo y el orden internacional basado en reglas "están sufriendo una clara erosión".

"Una época de amenazas a alianzas que parecían inquebrantables, lazos que parecían inquebrantables y una estabilidad que parecía interminable", ha descrito don Felipe, para después poner en valor el proyecto de integración europeo frente a la "incertidumbre" que se "apodera del presente y del futuro".

Qué podermos hacer por Europa

Por ello, Felipe VI ha apelado también al impulso de la ciudadanía europea y pedido, parafraseando a Kennedy, pasar de preguntarse "qué puede hacer Europa por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros, los europeos del siglo XXI, por Europa"; porque, ha subrayado, la Unión "no es sólo una comunidad de derechos y libertades, sino también de compromisos y deberes".

"Nuestro compromiso con Europa, con el concepto de Europa, es un compromiso con nuestra libertad, igualdad y futuro. Requerirá mucho esfuerzo, incluso sacrificio, como es inevitable cuando hay tanto en juego. En nuestro mundo moderno, tan profundamente interconectado, ningún país u organización puede aspirar a ser verdaderamente autónomo, ni sería claramente beneficioso", ha dicho.

"La Europa que queremos, la Europa por la que luchamos, es la de la solidaridad y el libre pensamiento; una Europa que nunca rehuye un desafío, precisamente porque sabe por experiencia a qué puede conducir hacerlo", ha razonado, para después subrayar que Europa "siempre debe definirse a sí misma por su compromiso y por los altos valores y principios que se sustentan sobre el legado de estos 70 años".

Oriente Próximo y Ucrania

El Rey también se ha referido a los conflictos en el exterior y la inestabilidad que hace que el mundo basado en el multilateralismo y el la Declaración Universal de los Derechos Humanos se vea "cada vez más socavado y cuestionado, incluso por algunos de los que fueron sus mayores defensores".

En este contexto, don Felipe se ha referido tanto a conflictos que pasan desapercibidos para la atención mundial, como los que se dan en el África subsahariana, como aquellos que copan las noticias, incluido en Oriente Próximo en donde "una guerra brutal está devastando Palestina, después de ataques no menos brutales contra Israel, ignorando las reglas fundamentales del Derecho humanitario". También ha considerado "preocupante" la "escalada de hostilidades" entre Israel e Irán.

Sobre Ucrania, el Rey ha recordado los tres años de guerra de "agresión e invasión" provocada por Rusia y, tras evocar la "gran tragedia" que están sufriendo los ucranianos por ello, ha pedido "nunca abandonar" a los ucranianos.