Sánchez afea en la comisión Koldo del Senado la adjudicación "sin control de 242 millones" de la Junta a sanidad privada

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado su comparecencia este jueves ante la comisión de investigación constituida en el Senado sobre el conocido como 'caso Koldo' para criticar la adjudicación "sin control de 242 millones de euros" a "clínicas privadas" desde la Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno (PP-A), mediante contratos tramitados por el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19.

El jefe del Ejecutivo ha hecho mención a este asunto por el que, según ha subrayado, los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están "imputados por prevaricación y malversación", en el transcurso de una respuesta al senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta.

Pedro Sánchez ha aludido a los contratos de emergencia tras subrayar que, cuando llegó a la Presidencia del Gobierno, "el sistema de salud pública en el Ministerio de Sanidad, y también en muchas comunidades autónomas, estaba absolutamente desmantelado, muy debilitado por la crisis financiera, por la precariedad de recursos, pero también por una política neoliberal que lo que hizo fue privatizar servicios públicos como el de la sanidad, ponerlos en manos de empresas privadas y, por tanto, debilitar esa respuesta pública".

En ese contexto, el presidente ha defendido que su gobierno habilitó "un mecanismo de emergencia para solventar esa tremenda carencia de materiales absolutamente vitales para combatir la pandemia" de Covid-19, y en ese punto ha citado "el famoso Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19".

Sánchez ha subrayado que desde el Gobierno central "se habilitó un procedimiento de emergencia" con el que "se permitía contratar de manera directa y, por tanto, sin proceso de licitación, todos aquellos productos necesarios para combatir" el virus y "proteger a nuestros profesionales sanitarios y a nuestra ciudadanía".

"Estamos hablando de bienes, de servicios, de suministros para afrontar esta pandemia", ha abundado Pedro Sánchez, que ha señalado que el Gobierno finalizó la habilitación de dicho procedimiento de emergencia "en mayo de 2021", porque por aquella fecha "se empezaba a producir la desescalada y, por tanto, la salida de la peor emergencia sanitaria que había vivido la humanidad en los últimos cien años".

No obstante, el presidente ha advertido en ese momento de su discurso de que "hubo administraciones que continuaron con ese procedimiento de emergencia años después", y se ha referido en concreto a la Junta de Andalucía, que "mantuvo el procedimiento de contratos de emergencia tres años más".

"Es decir, el Servicio Andaluz de Salud adjudicó, mediante este procedimiento de emergencia, más de 242 millones de euros a clínicas privadas sin control, utilizando el procedimiento de emergencia para la pandemia, y lo hicieron hasta el año 2024", según ha afeado Pedro Sánchez antes de remarcar que, "como consecuencia de ello, hoy los tres últimos gerentes" del SAS "están imputados por prevaricación, malversación, y la Fiscalía Anticorrupción investiga estos contratos".

Frente a ese comportamiento, el presidente ha defendido que su Gobierno tuvo que "responder de manera urgente a algo inédito como era la aparición de un nuevo virus en nuestras vidas" respetando "escrupulosamente la legislación y, en cuanto se produjo la desescalada acabamos con ese procedimiento extraordinario de contratación pública, siempre vinculado a todos aquellos productos, bienes, servicios que desde luego tenían que ver con la emergencia sanitaria", según ha subrayado Pedro Sánchez para concluir.