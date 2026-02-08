Jorge Azcón: La tercera vía del PP también encalla

Jorge Azcón logró ganar con mayoría las elecciones en Aragón y se convirtió en el primer dirigente del PP en revalidar la Presidencia de la comunidad. Una gesta “histórica”, como se encargó de recordar durante la campaña, el político zaragozano, al que muchos ven como el mejor exponente de la tercera vía, entre Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.

Sin embargo, su apuesta de acortar la legislatura encalló. Como su compañera María Guardiola en Extremadura días después de que el barón aragonés anunciara el adelanto electoral, el PP ganó las elecciones y evidenció que el PSOE y el sanchismo está en caída libre, pero a diferencia de la baronesa extremeña, el aragonés no sólo no ganó escaños, sino que se dejó dos en el camino y vio cómo quien se llevó todo el botín fue Vox, precisamente quien con su negativa a acordar los Presupuestos precipitó la convocatoria electoral.

Un varapalo para Azcón y una vuelta a la casilla de salida, aunque con la formación de Santiago Abascal aún más envalentonada por el repunte electoral.

Será una nueva prueba para este zaragozano del 1973, que se formó en las Teresianas del Pilar después de su paso por el colegio Juan de Lanuza y es licenciado en Derecho, además de contar con un máster en Urbanismo. Sin embargo, prácticamente toda su carrera se ha desarrollado en la política, en la que se inició después de afiliarse a las Nuevas Generaciones del PP con 20 años, cuando cursaba sus estudios universitarios en su ciudad natal.

Forjado en el municipalismo puro, Azcón entró en el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2000 como concejal de Juventud en el Gobierno municipal del PP de José Atarés, a quien siempre consideró su referente y del que aprendió la importancia de pisar la calle, de ser “rocero”, como dicen en Aragón.

Tras una breve etapa en la empresa privada, en una compañía especializada en la promoción de viviendas de protección oficial (MRA), Azcón volvió a la política en el Ayuntamiento, a la que consideraba su casa, como portavoz económico en 2011. Se bregó como edil de la oposición y en 2016 comienza a liderar su grupo, donde demostró sus habilidades en el combate dialéctico con la izquierda, especialmente con sus duros enfrentamientos con el socialista JuanAlberto Belloch.

Su salto a la primera línea llegó en 2019, cuando arrebató la Alcaldía de Zaragoza al PSOE encabezado por Pilar Alegría. Entonces, Azcón no ganó. El PP fue la segunda fuerza más votada, pero logró un pacto de gobierno con Ciudadanos, a quien sumó el apoyo externo de Vox, y cumplió su sueño de dirigir la ciudad. Además, ejerció como portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias.

Con Pablo Casado al frente de Génova, en diciembre de 2021 fue elegido presidente del Partido Popular en Aragón y un año después, ya con Albeto Núñez Feijóo a los mandos de la formación popular, confirmó su candidatura a la Presidencia de Aragón y su renuncia a la reelección como alcalde.

Aseguran que le costó tomar la decisión, pero tras una campaña de alto voltaje frente a Javier Lambán –fallecido en agosto de 2025–, Azcón ganó las elecciones y se hizo con el Gobierno, en coalición con Vox, una alianza que saltaría por los aires poco menos de un año después y que, tras dos ejercicios sin Presupuestos, desemborcaron en el adelanto electoral de ayer.

Hijo de quien fuera centrocampista del Real Zaragoza en los años 50, Julio Azcón, y de Amada, es el menor de cinco hermanos y está casado con Ana Belén Blasco, con quien tiene dos hijos, Belén y Jorge.

Es, además, un apasionado del esquí y practica la natación, aunque el deporte en el que aseguran que despuntaba en su etapa en en el equipo de las Teresianas del Pilar es el baloncesto, jugando como escolta.

Quienes lo conocen, destacan de él que es un político de “raza”, su obsesión es el trabajo, y que es un hombre de consensos, de los que “creen en los pactos de verdad”. Ahora, después de que el lanzamiento que intentó con el adelanto electoral se haya quedado a medias, además de dominar la cancha, tendrá que zafarse en la negociación con un Vox reforzardo por las urnas.