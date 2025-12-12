La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama de Leire Díez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado este viernes en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación a la trama vinculada a la ex militante socialista Leire Díez.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, estos requerimientos de documentación forman parte de la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El Juzgado ordenó la practica de 19 registros y requerimientos de información en el día de ayer y se conocieron algunos de ellos, como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada al igual que en Correos.

Las fuentes han precisado que los agentes se han desplazado a organismos dependientes de esos ministerios, como la Dirección General de patrimonio del Estado o el Tribunal de Recursos contractuales, entre otras. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación "y el ministerio la ha entregado a los agentes con total colaboración y transparencia".

Mientras, fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos, pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario. Ayer la UCO requirió documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal. También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas. Los tres detenidos por la UCO serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde el miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

El PP pide a Sánchez "volver de Narnia" y dimitir tras personarse la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica

El Partido Popular ha solicitado de nuevo este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que vuelva de "Narnia", dimita y convoque elecciones, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez. "La Guardia Civil está en estos momentos, mientras escribes este tuit, en Correos, Hacienda y Transición Ecológica", ha asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en referencia al mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundiendo en redes sociales su entrevista en la revista italiana 'L'Espresso' después de haberle designado como Persona del Año.

La dirigente del PP ha pedido una vez más a Sánchez que convoque elecciones. "Vuelve de Narnia, dimite y convoca elecciones", ha señalado, en alusión al mundo de fantasía creado por C.S Lewis en sus libros sobre 'Las Crónicas de Narnia' con personajes como la Bruja Blanca o el león Aslan. Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que "un día más, España amanece con la UCO registrando ministerios y empresas públicas" y ha advertido de que "no va a escampar".

"No va a parar, no hay portadas retocadas ni programación alternativa en el Telepedro que pueda con esto. La corrupción lo ha devorado todo. Salgan del Gobierno ya con las manos en alto y entréguense", ha asegurado en la misma red social.

La reacción de Tellado y Muñoz se ha producido después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Previamente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno que comparezca para dar explicaciones sobre "la corrupción sistémica" de su Ejecutivo, y ha anunciado que su partido va a solicitar en el Congreso la celebración de un Pleno extraordinario la semana que viene. El líder de la oposición ha censurado que el jefe del Gobierno pretenda "permanecer en el búnker" del Palacio de la Moncloa mientras afloran nuevos casos de presunta corrupción, y ha sostenido que "no es una opción" que no dé explicaciones sobre ellos. "España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa. En este contexto, es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", ha afirmado Feijóo en 'X'.