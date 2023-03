“El 99% de las víctimas del terrorismo islámico son musulmanas”

Malek Twal, que estuvo hace unos días en Sevilla para ingresar en la Academia de la Diplomacia del Reino de España, nació en Jordania y es árabe y católico. Por eso su Gobierno le encomendó que negociara la apertura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. “Tardamos dos años. No es fácil negociar con la Santa Sede, son muy meticulosos con los detalles”, bromea. Quizás lo tiene más fácil en España, donde representa a una “organización que intenta coordinar las políticas” de veintidós estados árabes y que sólo tiene “algunas similitudes” con la Unión Europea.

–Usted fue diplomático en Alemania, Francia, Italia, Austria, Rusia, Bélgica y Brasil. ¿Qué tiene de distinto serlo en España?

–La especificidad más importante de España es que se trata del único país europeo que tiene fronteras directas con el mundo árabe, tenemos una historia en común y hay muchas afinidades entre los dos lados. Debemos promover estos elementos para desarrollar esta relación.

–¿El mundo árabe tiene una buena imagen de España?

–Sí. Si mira a Gran Bretaña o a Francia, todavía tienen un problema de imagen en el mundo árabe por su pasado colonialista, mientras que la imagen de España en todo el mundo árabe es positiva. No verá a ningún árabe que no sea un gran fan de España. Si los árabes están divididos respecto a España, lo están entre el Real Madrid y el Barcelona.

–¿A los españoles les falta mucho para ser también fans del mundo árabe?

–Para ser francos, sí. Aún hay estereotipos, percepciones erróneas y malinterpretaciones de nuestra historia en común. Me lo tomo como un reto, por eso cada mes visito alguna universidad y animo a los jóvenes a no adoptar una posición antes de investigar la historia.

–Andalucía sí presume de su pasado árabe, ¿no?

–Varios amigos de aquí siempre se presentan como andaluces porque saben que, así, yo inmediatamente los abrazo. Cualquier andaluz sabe por dentro que es bienvenido por un árabe. Nuestra interacción dejó un importante legado a la humanidad, pero somos como una pareja con una gran historia que ahora están divorciados. De hecho, hay una minoría que cuestiona esta herencia y esta historia comunes.

–¿Qué le parece eso?

–Creo que es más un estado de negación de la historia. Pero cuando estás frente a la Alhambra no puedes decir que los árabes no dejaron nada en España. Por eso digo que debemos hacer una investigación objetiva de nuestra historia en común y después tomar partido. Negar la herencia árabe no es una evaluación científica ni objetiva.

–¿En Occidente sigue habiendo muchos prejuicios respecto al mundo árabe?

–La mayoría de los europeos y árabes compartimos un respeto mutuo, pero hay movimientos, aunque representan a una minoría, con una percepción errónea del mundo islámico y árabe, igual que los hay en el mundo árabe respecto a España o el cristianismo. Ese fenómeno está creciendo y empieza a ser alarmante. Yo represento a 22 países predominantemente musulmanes en un país cristiano. Parte de mi responsabilidad es comprometer al Gobierno y a la sociedad civil para superar estos estereotipos.

–¿Qué opina del terrorismo islámico?

–La cuestión del terrorismo ha sido manipulada. Todos somos víctimas del terrorismo. Odio cuando calificamos el terorrismo, no se puede hablar de uno islámico y otro europeo. El terrorismo es terrorismo y es condenable y debe ser condenado en cualquier parte del mundo, venga de donde venga. Además, si analizamos lo que llaman el terrorismo islámico, descubrimos que el 99% de las víctimas son musulmanas. Ha matado a centenares de europeos y americanos, pero hay decenas de miles de víctimas musulmanas. Por eso es un gran error vincular el terrorismo a una religión. Algunos ataques en Europa han sido ejecutados por inmigrantes árabes, pero estas personas no tienen nada que ver con el Islam. Yo soy cristiano, he vivido entre musulmanes y nunca me he sentido perseguido. El Islam es una religión de tolerancia que ha hecho muchas contribuciones a la humanidad.

–Desde Occidente se critica la discriminación de la mujer en el mundo árabe.

–La situación de la mujer no es la misma ahora que al principio del Islam. El Islam es una religión adaptable a las nuevas circunstancias y a la era contemporánea. Una vez preguntaron a Rania, la reina de Jordania, por qué no llevaba velo si era musulmana. Y ella respondió: “Lo importante no es lo que llevas sobre la cabeza, lo importante de verdad es lo que llevas dentro de la cabeza”. ¿Sabe que la embajada más importante de cualquier país en Washington está liderada por una mujer saudí? La embajadora de Emiratos ante la ONU es mujer. Y la de Qatar también es una mujer. No son decisiones decorativas, son un reflejo de que las mujeres árabes llevan décadas yendo a la universidad y están altamente capacitadas para ser líderes. Le impresionaría ver cuántas mujeres árabes son profesoras en universidades españolas y enseñan a sus hijos.

–Usted fue diplomático en Rusia. ¿Qué opina de Putin y de la guerra en Ucrania?

–Rusia tiene una historia grandiosa, es un país muy importante y merece su lugar en las políticas internacionales, pero antes que opinar sobre esta o aquella persona, yo soy alguien que trabaja siempre para la paz. Para mí, ninguna guerra tiene justificación, estoy contra cualquier guerra, es el fracaso de la diplomacia. Y como diplomático no puedo perdonar la guerra.