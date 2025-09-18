Vox capitaliza el descontento con el Gobierno

Vox es el partido que capitaliza el descontento con el Gobierno. Lejos de crecer como gran partido de la oposición, el PP de Alberto Núñez Feijóo retrocede en intención de voto después de un verano marcado por la ola de incendios forestales y los coletazos del caso de Santos Cerdán. Ambas formaciones, PP y Vox, podrían gobernar con una mayoría absoluta clara si las elecciones generales se celebrasen ahora, según el sondeo de DYM para los diarios del Grupo Joly.

Evolución de la estimación de voto. Fuente:DYM / Dpto. Infografía

Vox es el partido más reforzado desde el mes de julio, cuando se realizó la última encuesta: es el que tiene una fidelidad de voto más alta y el que se nutre de una transferencia de electores del PP de un 11%. Sumar, por el contrario, es el más perjudicado, mientras que el PSOE y el PP tienen trayectorias diferentes pero menos acentuadas: los socialistas recuperan posiciones y los populares las pierden, sobre todo por la peor valoración de Alberto Núñez Feijóo.

De este modo, el reparto de escaños que DYM adjudica es de 150 a 154 diputados al PP, con un porcentaje del 35,2%; 109 a 113 al PSOE, con un 26,9%; de 42 a 44 a Vox, con un 15,7%, y de ocho a nueve a Sumar, con el 5,6%. Podemos obtendría de dos a tres escaños, mientras que el resto de partidos reunirían de 31 a 32 diputados. La suma de PP y Vox supera con creces la mayoría absoluta de 176 escaños.

DYM realizó el sondeo entre el 10 y el 15 de septiembre, ya pasado los dos meses más fuertes del verano y poco antes de que estallase la polémico en torno a la suspensión de la Vuelta ciclista a España a causa de las protestas contra Israel.

El verano ha venido marcado en lo político por la polémica entre el Gobierno central y los autonómicos por la gestión de los incendios forestales y, en menor medida, por la guerra de Gaza. A pesar de que Vox no participa en los ejecutivos regionales, es el que sale más beneficiado de esta diatriba entre administraciones por las competencias. El partido de Abascal recibe un 11% de los votos de anteriores electores del PP. El PSOE viene deteriorado por la escasa aceptación del Gobierno, pero recibe un 6,4% de electores de Sumar, lo que le permite mantenerse como en el sondeo de julio.

Valoración del Gobierno. Fuente: DYM / Dpto. Infografía

La formación de Yolanda Díaz sufre una sangría notable. La fidelidad de sus electores sólo es del 43,7%, y es Podemos el más beneficiado de esta fuga. Casi un 20% de lo que pierde Sumar se va al partido de Ione Belarra, pero tampoco es suficiente para que los morados se acerquen a una cifra como para tener un grupo parlamentario. Y es que Sumar nutre en su caída a casi todos los partidos del arco parlamentario, incluidos PP y Vox.

El partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SAL), no tendría representación en el Congreso. En algunos sondeos anteriores sí alcanzó un porcentaje suficiente para obtener un escaño.

Las valoraciones de los líderes políticos varían poco, pero sí son decisivas para entender la diferente evolución del PP y del PSOE. Alberto Núñez Feijóo cae en puntuación y obtiene una media de un 3,4, que es la misma de Pedro Sánchez. A pesar del impacto de los casos judiciales de Santos Cerdán y de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, éste se ha recuperado 0,4 puntos. Pero esto no es lo má significativo, sino la preferencia por la persona que debe liderar el Ejecutivo.

Valoración de líderes políticos. Fuente: DYM / Dpto. Infografía

DYM viene preguntando en todos sus sondeos a qué líder prefiere el encuestado como presidente del Gobierno. A pesar de que el PP supera en intención de voto a los socialistas en ocho puntos, el electorado no valora en la misma proporción a Núñez Feijóo. Un 34,4% de los encuestados lo prefiere como presidente, pero es el mismo porcentaje de los que citan a Sánchez. Ello se debe a que Pedro Sánchez es más popular entre los votantes de izquierdas que Feijóo entre los de derechas, donde comparte protagonismo con Santiago Abascal.