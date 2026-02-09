Vox reclama sitio en el Gobierno de Aragón

Vox quiere formar parte de un gobierno de coalición con el PP en Aragón, después de las elecciones de este domingo, con consejerías con competencias reales y peso presupuestario que les permitan "cambios" en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos, entre otras.

Así lo ha trasladado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, requerido por las pretensiones de su formación después de duplicar su fuerza en las elecciones de Aragón, en las que han pasado de siete a 14 diputados, y condicionan aún más al popular Jorge Azcón, que ha perdido dos asientos, de 28 a 26.

En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha adelantado que la formación no descarta pedir una vicepresidencia y varias consejerías, pero con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar". "Queremos una responsabilidades muy claras con presupuestos muy claros para aplicar las políticas que queremos aplicar", ha indicado.

Sobre las competencias, Fúster ha enumerado las áreas que tradicionalmente interesan a Vox: denuncia del Pacto Verde europeo, combate a la inmigración "ilegal y desordenada", "cero adoctrinamiento en las aulas" y "bajadas de impuestos". "Y Azcón lo sabe de maravilla", ha advertido el portavoz.

Por otro lado, Fúster no ha descartado la posibilidad de que se tengan que convocar nuevas elecciones en Extremadura ante las dificultades de llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el PP. "Será un error de la señora Guardiola repetir elecciones, un enorme error", ha avisado a la presidenta en funciones y líder popular en la región, María Guardiola.

Fúster ha negado que existan "rencillas" entre la presidenta en funciones y el líder de Vox en la comunidad, Óscar Fernández. "Esto no es personal", ha indicado, recordando que ya avisaron a Guardiola de que era "un error" convocar elecciones para intentar perjudicar a los de Santiago Abascal y "no depender" de Vox y que era mejor negociar para pactar los Presupuestos.

Según Fúster, Vox está demostrando "flexibilidad" para llegar a un acuerdo y poniendo sobre la mesa propuestas "muy razonables". Aunque ha reiterado que lo que les ofrece Guardiola es "muy insuficiente", ha dicho que pueden reunirse "mañana mismo" para buscar puntos de encuentro, a no ser que el PP quiera "alargar todo el proceso" para ver si es posible un acuerdo antes en Aragón.

"Solamente tienen que entender que nuestras posiciones son muy razonables y la suyas son insuficientes", ha abundado, abogando por encontrar un punto en que el Vox se sienta "cómodo" para poder "cambiar las políticas" desde consejerías o incluso desde una vicepresidencia que las coordine y que, sobre todo, cuenten con "estructura y presupuesto".