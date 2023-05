Feria de Jerez: retrasos de más de una hora y hacinamiento en el transporte de pedanías y urbano

Esparaban la línea de autobús P1 que le llevase de vuelta a casa. Veinte minutos, treinta... Hasta una hora, es decir, la hora correspondiente al siguiente vehículo. Mayores y menos mayores tras una feliz jornada de miércoles de Feria se disponían a volver, dado que este jueves es día laboral y lectivo, pero la espera se hizo muy larga ante el deficiente servicio de transporte.

"No pasó el autobús de la 01:00. Esperamos al de las 02:00, la gente no cabía, tuvieron que llamar a otro autobús de refuerzo. La gente cabreada porque las dejaban allí. El chófer decía que él no tenía la culpa, que era la administración", cuenta con indignación una de las usuarias cuyo destino final era Cuartillos.

"Si Linesur pone que hay servicio a la 01:00 y no viene, pues la gente se amontona esperando al siguiente, y al haber sólo dos coches sin refuerzos, siendo el Día de la Mujer que van muchas personas, se acumularon", añade. Además, hay que tener en cuenta, que el de las 02:00 era el último viaje programado de regreso.

Otros usuarios vecinos del centro de Jerez apuntan que también se pordujeron el miércoles grandes retrasos en la línea de Feria que partía desde Alameda Cristina, de hasta 25 minutos para hacer el trayecto hasta el recinto ferial. Aalgo cuando menos falto de previsión, ya que el Ayuntamiento había anunciado este servicio gratuito para aquellos usuarios que vistieran de gitana o de corto.

Otras quejas

El candidato a la Alcaldía de Jerez por Andalucía x Sí, Santiago Casal, también se ha trasladado las quejas a Diario de Jerez de los vecinos de la barriada San Juan de Dios. Años anteriores, el autobús entraba en dicha barriada. Por contra, en la Feria 2023, son recogidos en rotondas hasta la que "tienen que andar mucho, algunos de ellos, ya mayores".