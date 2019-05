La nueva ley de registro horario se estrena con polémica en la Feria del Caballo. Al menos cuatro inspectores de Trabajo desembarcaron el martes en el González Hontoria para recabar información sobre los horarios y jornadas laborales en las casetas.

Los primeros caseteros en recibir la visita de los inspectores dieron la voz de alarma para poner sobre aviso a otros hosteleros agrupados en Hofeje (Hosteleros de la Feria de Jerez), colectivo que agrupa a unos cuarenta hosteleros de la ciudad que explotan más de un centenar de casetas.

Para uno de los caseteros inspeccionados, "nos han tendido una trampa para pillarnos, porque la ley del registro horario no lleva ni 48 horas en vigor y muchas empresas no saben aún como la van a aplicar".

Los inspectores solicitaron a los caseteros información detallada de los horarios de los trabajadores, a los que también preguntaron para cerciorarse de que la información facilitada por el casetero se ajusta a la realidad, levantando acta en algunos casos por la carencia de cuadrantes horarios conforme a la nueva ley.

Según las fuentes consultadas por este periódico, "los miembros de esta asociación cumplimos a rajatabla las leyes, tenemos a todos los trabajadores dados de alta y la jornada laboral es de ocho horas, pero los inspectores venían expresamente a comprobar si se estaba aplicando la nueva ley. Es de poca vergüenza y una falta de respeto a la hostelería".

El grupo de whatssapp de Hofeje echaba humo el martes con los comentarios de los hosteleros que sufrieron las inspecciones y del resto de miembros de este colectivo, que no daban crédito a la maniobra de la Inspección de Trabajo, cuyas consecuencias también desconocen.

"Aún no sabemos si estas inspecciones derivarán en sanción. Espero que no porque no tiene ningún sentido que vengan a la Feria a hacer una redada así para hundirnos", indicaron las fuentes.