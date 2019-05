Jerez es el segundo municipio del país en el que la empresa vasca 'Lagun' se ocupa de prestar un servicio de acompañamiento nocturno para mujeres durante sus fiestas, con el fin de prevenir posibles agresiones sexuales en el regreso a sus domicilios.

La primera localidad en la que la empresa puso en marcha esta iniciativa fue Santurce, durante sus fiestas patronales de El Carmen en julio del pasado año, nueve días en los que, según el responsable de la empresa, José Manuel López de la Manzanara, se prestó acompañamiento a 398 mujeres, con un alto porcentaje de menores de edad. Con esta cifra no duda en afirmar que esta experiencia pionera "funcionó bastante bien y vimos que podría ser trasladable a otras fiestas".

En el municipio vizcaíno, 'Lagun' puso a disposición del servicio a cuatro auxiliares de prevención y acompañamiento que realizaron una media de 25 kilómetros cada uno. En Jerez son el doble, ocho personas, las que realizan estas funciones.

La empresa se dedica a ofertar una gran variedad de servicios para eventos y espectáculos, desde controles de acceso, prevención y evacuación, control de masas, auxiliares de catering o vigilancia de seguridad en colaboración con empresas de este ramo, entre otros. "Nosotros no somos vigilantes de seguridad, no vamos armados, ni llevamos defensas, somos auxiliares de prevención y tenemos experiencia en esas situaciones", aclara el responsable de 'Lagun'.

El servicio que se presta en Jerez, gratuito para las mujeres que quieran emplearlo, se hace en todo momento en coordinación con la Policía Local y la Nacional.

La empresa, con sede en Bilbao, y que recientemente ha abierto una delegación en Cádiz, dentro de su plan estratégico de expansión, decidió ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Jerez para ofrecer este novedoso servicio de acompañamiento para mujeres. "Por un lado, nos hemos instalado hace poco en la provincia, y a los Carnavales ya no nos daba tiempo a llegar, pero por fechas, e incluso tamaño, la Feria de Jerez nos parecía perfecta para comenzar en Andalucía. Al Ayuntamiento desde el principio le pareció interesante la idea, cuando se lo propusimos".

Asegura López de la Manzanara que se trata de un servicio, que aparte de en Santurce y ahora en Jerez, no se había llevado a cabo nunca, no al menos de una forma profesionalizada, en coordinación con la Policía y con respaldo institucional. "Nosotros vimos las estadísticas y el porcentaje de agresiones a mujeres cuando van acompañadas de un hombre es muy bajo. Nuestro objetivo es que la gente se sienta segura, es una cuestión de sensaciones”.

Los profesionales que hacen la 'escolta' no llevan ningún tipo de uniforme, aunque sí una acreditación, sellada por el Ayuntamiento, que especifica que se trata de un acompañante autorizado, y que muestran si se les requiere. "Vamos vestidos de forma normal, como puede ir cualquier persona a la Feria". De hecho, el proyecto se basa también en que estos acompañantes no sean reconocibles como tales, y si una mujer vuelve acompañada de la Feria por la noche, no sea posible identificar si se trata de uno de ellos.

El servicio se ha puesto en funcionamiento desde este primer sábado de Feria, de una a siete de la madrugada, y la forma de acceder a él es dirigiéndose a la casetilla ubicada en la entrada principal de la Feria, por avenida Álvaro Domecq, junto al punto de información de autobuses urbanos. Los acompañantes irán con las mujeres que lo soliciten, a pie, a bolsas de aparcamientos, alrededores de la Feria y paradas de autobuses y taxis, hasta una distancia máxima de unos 2 kilómetros.