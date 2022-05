Juanma Moreno: “Todos echábamos de menos la Feria de Jerez”

Entre gritos de “Juanma, Juanmaaaa” y aplausos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, fue recibido este jueves en la entrada principal de la Feria del Caballo. Un grupo de mujeres de Ubrique lo acompañó con entusiasmo y lo jaleó durante algunos minutos antes de que el responsable andaluz del PP entrase en el Real. “Eres más guapo en persona”, le dijo una de ellas antes de saludarlo y fotografiarse junto a él. Una tónica que se repitió según avanzaba por el González Hontoria.

Acompañado por la cabeza de lista por Cádiz, Ana Mestre; por el presidente provincial, Bruno García; por el portavoz local y número 4 de la provincia, Antonio Saldaña; y por la diputada jerezana María José García-Pelayo, entre otros, Juanma Moreno recorrió las calles del Real y compartió algunos minutos de charla en distintas casetas. Una visita ya tradicional que viene repitiendo de manera pública desde que se convirtió en presidente del PP andaluz.

Durante su paseo por el parque, no dudó en expresar su “enorme satisfacción” por poder estar en Jerez en la Feria del Caballo después de “dos años donde desgraciadamente no hemos podido disfrutar del esplendor de una de las ferias con más colorido, con más singularidad y con más alegría de Andalucía y de España”. “Todos echábamos de menos esta Feria”, reconoció.

Aun así, el presidente andaluz reconoció que la pandemia “desgraciadamente sigue estando entre nosotros”, aunque “con menor incidencia”. Además, “gracias a la ciencia podemos estar sin mascarilla disfrutando de todo su esplendor y de todo su potencial”. Para Moreno esta mejoría no solamente supone “un paso de la recuperación de la normalidad que tanto queremos” sino que, a su juicio, “también contribuye al crecimiento económico y social, no solamente de Jerez sino de la provincia de Cádiz”.

“Yo la voy a disfrutar como la he disfrutado durante muchos años, con alegría. Esta es una Feria muy, muy singular por el protagonismo que tiene el caballo como seña de identidad de Jerez”. Asimismo, ha destacado la “hospitalidad jerezana”: “No solamente ahora en la Feria, si no que en cualquier momento tú llegas aquí y, 10 minutos antes de llegar, ya te sientes jerezano”. “Dentro del tiempo que tengo voy a intentar visitar el mayor número posible de casetas, saludar y disfrutar de la gastronomía y de nuestros buenos vinos, de nuestros buenos caldos de Jerez”.

Tras felicitar a los jerezanos por “su hospitalidad”, envió también un mensaje a los andaluces: “Tenemos una primavera cargada de interesantes acontecimiento. Disfruten de ella, vengan aquí. No hace falta irse muy lejos para disfrutarlo pero, eso sí, que lo hagan siempre con prudencia”. El presidente andaluz insistió en la recomendación de usar la mascarilla “en los espacios cerrados donde hay mucha confluencia”. “Es recomendable ponerse la mascarilla. No solamente evita a los alérgicos como yo tener que estar tomando antihistamínicos sino que, además, evita algo mucho más importante como es el contagio de la Covid-19”. En este punto, hizo hincapié en que los contagios están teniendo ahora mismo “una explosión” como consecuencia de que ya no es obligatoria la mascarilla.

Otra vacuna más

El presidente recordó que Andalucía fue, además, “la única comunidad autónoma” que se mostró contraria a eliminar el uso de la mascarilla en espacios cerrados y lamentó que el Gobierno central lo aprobase en su momento. “Ahora estamos viendo la consecuencia y es que hay un nivel de incidencia muy alto. La parte positiva es que, gracias a las vacunas, la incidencia clínica prácticamente no se está notando y afortunadamente las camas UCI no están aumentando”.

“Yo sí le rogaría al Gobierno de España –añadió– que, de una vez por todas, autorizara al Gobierno Andalucía a que pusiéramos la cuarta vacuna a los mayores de 80 años. Esa parte de la población sí es muy vulnerable y está habiendo muchos fallecidos”. Para Juanma Moreno no cabe duda de que “ya ha pasado ya mucho desde que le pusimos las anteriores”. “Tenemos cientos de miles de vacunas en nuestras neveras y creo que deberíamos vacunar a los mayores de 80 años como medida preventiva para evitar posibles situaciones graves”, concluyó.