Las redes reaccionan al acoso en la Feria de Jerez: "Si te divierte asustar a las mujeres, háztelo mirar"

Las redes sociales siguen clamando contra la escena de acoso que vivieron unas jóvenes en la Feria de Jerez el pasado sábado 8 de mayo. Entonces, una joven de 16 años denunció por Twitter, con la publicación de un vídeo, la escena de acoso que vivió junto a sus amigas cuando dos hombres las intimidaron en plena feria de Jerez.

Esta circunstancia generó rápidamente la curiosidad de presentadoras de TV, influencers y políticos. Sobre todo, tras ver cómo la joven sufrió amenazas y fue increpada en redes por difundir el vídeo, tal como ella misma publicó horas después. Además, debido a la presión, tuvo que publicar otro post argumentando sus motivos para denunciar.

es mi twiter y puedo subir lo que a mi me parezca, incluyendo quejarme de las cosas que no me parece que están bien. No considero que esté faltando el respeto a nadie como si me lo están faltando a mí. Ahora que vuelvan a llamarme víctima, que lo están deseando