El campo aparca el tractor por unas horas para disfrutar de la Feria

La actividad agrícola no cesa por Feria, por lo que agricultores y ganaderos tienen sus limitaciones para disfrutar de esta fiesta, para la que no obstante siempre hacen hueco para compaginar el ocio y la diversión con las duras faenas del campo, que no pueden descuidar en un momento clave por el retraso que acumulan las siembras de algunos cultivos tras la tardía llegada de las lluvias este año.

“Hace una hora estaba montado en el tractor y ahora estoy en la caseta de Coag para atender a la gente del campo y a todos los que quieran tomar una copita con nosotros”, cuenta Miguel López Sierra, secretario general de la organización agraria en Andalucía en su estreno este miércoles en la Feria.

“La primavera tiene la llave del campo, que está ahora en plena faena por las lluvias que han llegado a destiempo y llevamos un mes de retraso en las siembras de algunos cultivos como el algodón, cereales y hortícolas, ahora estratégicos por el incremento desorbitado de costes pese a la subida de precios de los alimentos que están pagando los consumidores, pero que no llega a los agricultores”.

López Sierra y su homólogo en la provincia de Cádiz, Miguel Pérez, reciben a sus invitados, entre ellos algunos alcaldes pedáneos y responsables del PP e IU en Jerez mientras intentan abstraerse por unas horas de los muchos problemas que arrastra el sector, que este miércoles ha conocido las deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno para aliviar su difícil situación, medidas que, en el líneas generales, no desagradan al campo provincial.

Pérez repasa la trayectoria de Coag en la Feria del Caballo, donde la organización cumple década y media, primero en la caseta cerca de la salida hacia la ‘calle del infierno’, ahora en su ubicación en la calle Manuel Soto Sordera, con la que se muestra encantado "por el sitio, por ser la caseta de referencia de las pedanías y porque el casetero -del Bar Pepito de La Barca- es un monstruo y se come muy bien”.

Como todo quisque, el secretario general de Coag-Cádiz ha cogido la Feria tras dos años de ausencia “con muchas ganas”. “Hay que diferenciar entre la parte protocolaria y la privada de ocio, pero siempre digo que la Feria de Jerez es la mejor del mundo en todos los aspectos: por su tamaño, que es perfecto; por su estética, que es la mejor; por la gastronomía, el paseo de caballos...”.

Pérez invita a los afiliados de la organización agraria “a que vengan a la Feria a disfrutar” y evadirse por unas horas de las faenas del campo, para lo que aquí, en la caseta de Coag, tienen su casa abierta de par en par”.